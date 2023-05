Die Reise ihres Lebens: Enkel bereist mit seiner Oma alle Nationalparks der USA

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Mit 85 Jahren hatte die US-Amerikanerin Joy Ryan noch nie Berge oder das Meer gesehen. Ihr Enkel wollte das ändern – und bereiste mit ihr alle Nationalparks des Landes.

Die einzigen Reisen, die Joy Ryan bis zu ihrem 85. Lebensjahr jemals unternommen hat, waren zum Angeln nach Florida. „Jeden Winter nahm mich mein Mann mit nach Okeechobee und wir fischten. Das war ungefähr das Ausmaß meiner Wanderschaft“, sagte die heute 93-Jährige laut dem US-Sender CBS News. Ihr Enkel Brad konnte das kaum glauben: „Als ich erfuhr, dass sie nie die große Wildnis Amerikas gesehen hatte – Wüsten, Berge, Ozeane, was auch immer – dachte ich, dass mich das verfolgen würde, wenn ich nicht irgendwie eingreifen würde.“ Und so wurde der Grundstein für eine große Reise gelegt.

62 Nationalparks in sieben Jahren: 93-Jährige geht mit Enkel auf Entdeckungsreise

Zunächst entschloss sich Brad dazu, seine Oma mit in den Great-Smoky-Mountains-Nationalpark im US-Bundesstaat North Carolina zu nehmen. Dieser Ausflug brachte ihn auf die Idee, noch weiter zu machen: „Je mehr ich über die Parks las und sah, wie nah sie beieinander liegen und dass wir diese riesige Rundreise machen konnten, desto besessener wurde ich.“ Er konnte nur noch daran denken, wie er seiner Oma Joy all die bekannten Naturwunder des Landes, den Geysir Old Faithfull im Yellowstone-Nationalpark oder den Grand Canyon, zeigen wollte. „Ich musste diese Erinnerungen einfach haben, um langfristig glücklich zu sein“, so Brad Ryan.

Das Duo begann damit, große Roadtrips zu planen und auf jeder Reise mehrere Nationalparks zu besuchen. Zwischen 2015 und 2022 hatten sie bereits 62 der 63 Nationalparks in den USA erkundet – und dabei eine Menge erlebt: von Walbeobachtungen auf den Kanalinseln bis hin zu den überlebensgroßen Bäumen im Redwood Forest. „Sie ist mit 91 Jahren beim Wildwasser-Rafting mitgefahren“, sagte Brad laut CBS. „Stromschnellen der Klasse drei. Sie war mutiger als ich.“ Auch beim Wandern kann sie sehr gut mit ihrem Enkel mithalten – ihr Geheimnis? „Nun, ich denke, es hilft, optimistisch zu sein. Und man muss den Willen haben, es zu tun. Und ich habe das Glück, dass ich gesundheitlich in der Lage bin, das zu tun“, so die 93-Jährige.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Die besten Momente ihrer Reise hatten Joy und ihr Enkel aber während ihrer langen Fahrten. „Wir sind zusammen unterwegs und fangen an, über unser Leben zu reden“, so Brad. Er erfuhr vieles aus dem Leben seiner Großmutter in den 80er und 90er Jahren, auch schwierige Dinge, über die sie noch nie zuvor mit jemandem gesprochen hatte. Und auch ihr Enkel konnte sich seiner Großmutter gegenüber öffnen und von Problemen in seinem Leben erzählen. „Ich glaube, das ist es, was an der offenen Straße so beeindruckend ist: Man kann nur so weit fahren, bis die Erinnerungen wieder hochkommen.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Fotostrecke ansehen

Letzter Nationalpark geschafft: Großmutter und Enkel erreichen ihr Ziel

Der 63. und letzte Nationalpark auf ihrer Liste war der Nationalpark von Amerikanisch-Samoa. Dieser ist fast 11.000 Kilometer von ihrem Heimatort Ohio entfernt und der einzige amerikanische Nationalpark südlich des Äquator, weit draußen im Südpazifik. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet dieser Nationalpark der letzte auf ihrer Reise ist – und es liegt nicht nur an den Stränden, die nach all den Abenteuern zum Entspannen einladen. Von den dort arbeitenden Rangern haben sie nämlich erfahren, dass die Inselgemeinschaft auf Amerikanisch-Samoa sehr stark in der Familie verwurzelt ist: „Und ich denke, dass es auch eine gewisse poetische Schönheit hat, dort zu enden“, so Brad.

Im Mai hat das Duo endlich sein Ziel erreicht und Amerikanisch-Samoa besucht. Die Parkwächter vor Ort haben die beiden mit einer Urkunde für ihre Leistung belohnt. Diese würde „die falschen Annahmen über die Grenzen des Alterns widerlegen“, da ist sich Joys Enkel sicher. Seine Großmutter habe er aufgrund ihrer Lebensweise, die von Freude und Dankbarkeit bestimmt war, immer als Inspiration gesehen: „Das ist eine Kraft, die wir alle haben, und eine Wahl, die wir alle haben. Und ich glaube, das war meine größte Lektion.“ Und auch Joy ist der Meinung: „Ich danke dem Herrn jeden Morgen, dass er mir einen weiteren Tag geschenkt hat. Und es ist deine Entscheidung, ob du einen schlechten Tag oder einen sonnigen Tag haben wirst. Also, lächle jeden an und lass jeden wissen, dass du eine tolle Zeit hast.“