Erstes europäisches Urlaubsland führt Testpflicht für Corona-Geimpfte und Genesene ein

Ein Land Europas verlangt nun negative Tests von Geimpften und Genesenen. Bisher waren in den meisten Ländern genau diese Personen von einer Testpflicht ausgenommen.

In den meisten Ländern Europas genießen Menschen, die gegen das Coronavirus vollständig geimpft oder davon genesen sind, mehr Freiheiten bei Reisen. Das ändert sich nun ab dem 26. Juli: Ab dann verschärft Island seine Bestimmungen für Einreisende und verlangt unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus ein negatives Corona-Testergebnis.

Verschärfte Einreise-Bestimmungen für Geimpfte und Genesene

Erst am 1. Juli hat Island seine Testpflichten gelockert, nun folgen wieder Verschärfungen. Sowohl Geimpfte als auch Genesene müssen ab kommenden Montag wieder einen negativen PCR- oder Antigen-Test vorlegen, der maximal 72 Stunden alt ist. Dafür braucht es dann keine weiteren Tests oder eine Quarantäne. Hintergrund für die strengeren Bedingungen sind die steigenden Infektionszahlen. Island ist bisher gut durch die Pandemie bekommen und auch jetzt ist die Inzidenz mit einem Wert von 3,08 in der Woche vom 5. bis 11. Juli (Quelle: ECDC) extrem niedrig.

Island-Urlaub: Diese Regeln gelten für Nicht-Geimpfte oder -Genesene

Wer bisher noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich in Island einer strengen Test- und Quarantäne-Strategie unterziehen. Neben einem maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Testergebnis, muss direkt nach der Einreise einen weiteren Test machen und sich anschließend in eine fünftägige Quarantäne begeben. Diese kann mit einem weiteren negativen Test beendet werden. Kinder, die im Jahr 2005 oder später geboren sind, sind von der Testpflicht bei der Einreise ausgenommen, müssen aber dennoch einen Test bei der Ankunft vornehmen lassen und sich bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne begeben. Zudem müssen sich alle Reisenden – auch Geimpfte und Genesene – verpflichtend vor Reiseantritt über ein Registrierungsformular online anmelden.

Grönland verschärft Corona-Maßnahmen ebenfalls

Auch in Grönland werden die Corona-Regeln weiter festgezurrt: Menschen dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel nur noch benutzen, wenn sie mindestens die erste Impfdosis erhalten haben. Die Maßnahme soll vorerst bis Ende Juli gelten. Derzeit gibt es laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur 29 aktive Corona-Fälle auf Grönland – was bisher die größte Zahl seit Beginn der Pandemie auf der Insel ist. (fk)

