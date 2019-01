"Ist mir ehrlich gesagt ein wenig zu groß": So bewerten Urlauber Ozeane bei Google

Bewertungen über Destinationen sollen anderen Reisenden bei der Findung des Urlaubsortes helfen. Urlauber machen sich aber einen Spaß und bewerten ganze Ozeane.

Hotels bekommen im Netz Bewertungen, damit sich andere Reisende daran orientieren können. Das gleiche geschieht auch für Airlines, Kreuzfahrten oder beliebte Urlaubsorte.

Warum also nicht auch die Ozeane bewerten? Auf Google geschieht genau das - und es ist wirklich zum Schießen.

Humorvolle Google-Bewertungen: So schneidet der Pazifische Ozean ab

So gibt etwa ein User namens Florian G. eine Bewertung von nur zwei Sternen für den Pazifik ab, mit den Worten: "Ist mir ehrlich gesagt ein wenig zu groß; ich wollte den Ozean an einem Wochenende komplett erkunden, aber laut Reiseführer habe ich gerade mal 0,05 Prozent geschafft. Nicht geeignet für Leute, die weniger als fünf Jahre Zeit haben, und wann kriegt man in der heutigen Kultur schonmal so lange Urlaub? Aber nette Menschen."

User trNk27 findet, mehr als drei Sterne habe der Pazifik nicht verdient, denn: "Ist mir persönlich etwas zu nass. Bei der Größe wären außerdem ein oder zwei Wegweiser angebracht. Parkplätze gibt es genügend - zumindest wenn man einen langen Atem hat."

Doch auch rundum begeisterte Bewertungen bekommt der Pazifik auf Google. Etwa von Nutzer Matti S.: "Gefällt mir gut. An den meisten Stellen deutlich wärmer als andere Ozeane!" Nicole L. findet: "Toller Ozean! Gut, vielleicht nicht der Beste, aber definitiv unter den TOP 5!" In Gesamtheit erhält der Pazifik 3,5 von möglichen fünf Sternen.

Humorvolle Google-Bewertungen: So schneidet der Indische Ozean ab

Auch der Indische Ozean wird auf seine Tauglichkeit überprüft. Margarita H. zeigt sich in ihrer Google-Bewertung begeistert: "Türkis, tiefes Blau, einfach nur wunderschön." Heino M. dagegen sieht die Sache etwas anders - und gibt lediglich einen von fünf Sternen: "Nass und keine Parkplätze. Restaurants von Haien besucht und Quallen spielen mit Mikroplastik. Auf Inseln aber deutlich schöner." In Gesamtheit erhält der Atlantik 4,2 von möglichen fünf Sternen.

Humorvolle Google-Bewertungen: So schneidet der Atlantische Ozean ab

Der Atlantische Ozean ist bei User Kapata1.3 sehr beliebt: "Sehr nass, aber der Salzgehalt ist perfekt, es schmeckt gut und man kann Nudeln kochen (natürlich braucht man einen Herd dazu), aber das Salzwasser ist schon mal da, also muss man kein Salz mitnehmen. Auch Baden kann man gut, es ist jedoch recht kalt an manchen Stellen, an manchen aber auch sehr warm. Kann ich nur empfehlen!" In Gesamtheit erhält der Atlantik 3,9 von möglichen fünf Sternen.

