Italien lockert Corona-Regeln - Was Urlauber jetzt noch beachten müssen

Teilen

Italien hat zum 1. April 2022 viele Corona-Regeln gelockert. Gerade für Urlauber gibt es aber noch einiges zu beachten. © Alberto Lo Bianco/dpa

Italien hat den Corona-Notstand aufgehoben und viele Regeln gelockert. Dieser Artikel erklärt, was Urlauber jetzt noch beachten müssen:

Mehr zum Thema Urlaub in Italien: Welche Corona-Regeln jetzt noch gelten

Rom - Kein anderes EU-Land hat es in der Frühphase der Corona-Pandemie so hart getroffen wie Italien. Über Wochen waren die Bewohner in einem Lockdown, der strenger war als alles, was Deutschland erlebte. Diese Zeiten sind längst vorbei. Jetzt wurde der Corona-Notstand aufgehoben. Weitreichende Lockerungen sind in Italien in Kraft getreten - auch für Reisende und Urlauber. Wa.de* erklärt, welche Corona-Regeln jetzt noch gelten.*

Eine wichtige Neuerung gibt es pünktlich vor der Urlaubssaison für Reisende: In Hotels müssen Gäste seit dem 1. April 2022 keinen Impf-, Genesungs- oder Negativtest-Nachweis (3G), der in Italien „Green Pass“ heißt, mehr vorzeigen, wie wa.de* berichtet. Doch es gibt noch viel mehr zu beachten - auch und gerade beim Autofahren. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.