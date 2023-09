„Bester Urlaubsort in Italien“ – Bibione wird für seinen Hunde-Strand gefeiert

Von: Anna Heyers

Wer sich für ein Haustier entscheidet, sollte Urlaubsmöglichkeiten kennen. In Bibione kein Problem: Hier kommt der Hund einfach mit zum Strand.

Ein Haustier bedeutet auch immer Verantwortung zu tragen. Nicht nur in Sachen Gesundheit und Verpflegung des Tieres, Halter müssen sich auch um eine geeignete Unterbringung im Urlaub kümmern. Das ist aber häufig nicht nötig, wenn man zum Beispiel Hundebesitzer ist.

Denn inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, auch mit seinem tierischen besten Freund in den Urlaub zu fahren und ihn zu genießen. Einen Überblick bietet zum Beispiel der Urlaub-mit-Hund-Index von Hometogo.de oder die Top 10 der beliebtesten Reiseziele mit Hund in Deutschland. Und auch in Dänemark, Kroatien, Österreich oder den Niederlanden findet man jede Menge hundefreundliche Ferienhäuser. Besonders beliebt ist auch der italienische Badeort Bibione, wohl auch wegen seiner Nähe zur Lagunenstadt Venedig – ideal für einen Tagesausflug vor oder nach einem Strandtag mit Hund.

Bibione in Italien: ein Paradies für Hunde und ihre Besitzer

Hundestrände gibt es viele, in Deutschland genau wie in anderen Ländern. Einer der beliebtesten ist aber wohl der Spiagga di Pluto bei Bibione. Ein Tiktok-Video von @life_with_aponi gibt hier einen guten Überblick, was Touristen vor Ort erwartet.

Der Spiagga di Pluto liegt am östlichen Ende des ganz normalen Sandstrandes von Bibione in Richtung des Leuchtturms. Offiziell geöffnet hat der Hundestrand noch bis Ende September. Am Strand selbst bleiben die Hunde zwar angeleint, dürfen sich aber im Wasser frei bewegen. Besonders schön: Um das Salzwasser danach wieder aus dem dichten Fell zu bekommen, gibt es spezielle Hundeduschen.

Kosten für den Hundestrand

An vielen Stränden in Italien sind Hunde, klein und groß, willkommen

Wie an zahlreichen Stränden Italiens ist auch am Hundestrand Eintritt üblich: Man bucht sich einen Sonnenschirm und zwei Liegen (ab 23 Euro/Tag), eine Hundeliege gibt es inklusive, oder ein sichtgeschütztes „Igloo“ mit einer Umzäunung (27 Euro/Tag). Vor Ort gibt es zudem Hundekotbeutel und auch eine Eismaschine mit speziellem Hundeeis zur Abkühlung.

Hundebesitzer im Netz feiern den Spiagga di Pluto

Im Internet trifft das Video von @life_with_aponi einen Nerv. Viele Hundebesitzer kennen den gezeigten (oder einen ähnlichen) Strand in der Region und lieben Italien für ihre Hundefreundlichkeit. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Waren auch mit dem Hund in Italien. Viele freie Strände, auf denen auch Hunde erlaubt sind und ins Wasser dürfen. Echt top.“

„Bibione😎 Bester Urlaubsort in Italien!!!“

„Fahren schon 13 Jahre hin, unsere Hunde lieben es 🐶🐕🤩🤩“

„Ganz toll für Hunde ❤️❤️❤️❤️“

„Schwimmwesten: mega wichtig … Gut gemacht 🥰“

„Der Norden, speziell von Venedig bis Rimini (alles drumherum), sehr hundefreundlich 🥰 Wir lieben es dort und unser Hunde auch🥰“