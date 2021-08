Italien: Ein Dorf auf Sizilien verkauft Häuser ab 2 Euro

Schnäppchenpreis

Das kleine italienische Dorf Sambuca di Sicilia verkaufte 2019 heruntergekommene Häuser für einen Euro. Das sorgte für eine Menge Schlagzeilen.

Seit den Erdbeben im Jahr 1968 steht ein Teil des Dorfes auf Sizilien leer und somit auch die zum Verkauf stehenden Häuser. Laut „CNN“ befinden sich einige dieser trotzdem noch in einem „unglaublich guten Zustand“.

Schon im Jahr 2019 hatte die Gemeinde mit dem Verkauf von 1-Euro-Häusern unglaublichen Erfolg und lockte Reporter aus allen Herren Ländern auf die Insel. Der plötzliche und ungewöhnliche Erfolg überraschte jeden. Anscheinend hält das schlagartige Interesse sogar bis heute, zwei Jahre später, an. Menschen aus aller Welt streiten sich darum, eine Wohnung auf der italienischen Trauminsel zu ergattern. Daher soll die Aktion in die nächste Runde gehen.

Sizilien: Weitere Angebote zum Kauf eines italienischen Billighauses

Jetzt wird geplant 20 weitere Häuser zum Verkauf anzubieten. Ein neues Programm wurde am 15. Juli dieses Jahres gestartet, sodass sich Interessenten für ihr Traumhaus am Mittelmeer bewerben können. Das Bewerbungsverfahren endet 5 Monate später am 5. November 2021. Auf den darauffolgenden Wochen findet eine öffentliche Auktion statt. Im Jahr 2019 wurden die teils baufälligen Häuser für Preise zwischen einem und 25.000 Euro verkauft. Nun muss das Startgebot bei mindestens zwei Euro liegen. Das ist zwar doppelt so „teuer“, aber zum Teil immer noch günstiger als eine Scheibe Pizza.

Sambuca auf Sizilien: Das bieten die 2-Euro-Häuser

Bei den Schnäppchenhäusern handelt es sich um Einfamilienhäuser zwischen 50 und 80 Quadratmetern mit typisch maurischen Innenhöfen. Mittlerweile stehen sogar noch größere Anwesen und Wohnungen zur Verfügung. Die bis zu 120 Quadratmeter großen mehrstöckigen Häuser bieten somit auch großflächige Terrassen und Balkonen mit Blick auf die wunderschönen Felder Siziliens.

Unter anderem stehen jedoch auch leere Stadtflächen zum Verkauf. Somit bietet sich gleichzeitig die Möglichkeit für Interessenten und Käufer, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und ihre italienischen Grundstücke von vorne bis hinten ihren eigenen Wünschen anzupassen. (kh)

