Corona-Inzidenz steigt: Italien verschärft Regeln – Was Reisende wissen müssen

Grüner Pass

Von Franziska Kaindl schließen

In zahlreichen Urlaubsländern Europas steigt die Corona-Inzidenz wieder an – auch in Italien. Die Regierung reagiert nun mit verschärften Corona-Regeln.

Italien war schon mehrmals stark vom Coronavirus betroffen. In den letzten Monaten hat sich die Lage aber beruhigt, im Juni lag die Inzidenz einige Zeit unter einem Wert von 10. Doch auch hier steigt die Corona-Inzidenz, wie in vielen anderen Ländern Europas*, wieder an. Mittlerweile liegt diese wieder bei knapp 40 – immer noch vergleichsweise niedrig, doch der Trend ist unverkennbar steigend. Neben der Delta-Variante hat man in Italien auch die Europameisterschaft und die damit einhergehenden Feiern in Verdacht, den sprunghaften Anstieg der Inzidenz verschuldet zu haben. Allein in Rom hat sich die Inzidenz seit dem Finale verfünffacht. Die Regierung hat daher nun Verschärfungen der Maßnahmen angekündigt.

„Grüner Pass“ als Eintrittskarte: Italien verschärft Corona-Maßnahmen

Wer ab dem 6. August in Italien die Innenräume von Restaurants, Bars oder Sportstätten betreten will, muss den „Grünen Pass“ vorlegen. Laut dem italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza haben ihn bereits circa 40 Millionen Menschen im Land heruntergeladen. Mit ihm kann ein negativer Corona-Test, der maximal 48 Stunden alt ist, eine Impfung oder eine vergangene Infektion nachgewiesen werden. Schon eine erste Impfdosis genügt, um den „Grünen Pass“ zu erhalten. Ausnahmen gibt es aber für Außenbereiche oder einen schnellen Espresso an der Bar. Der „Grüne Pass“ soll zudem eine Voraussetzung für den Einlass in Museen, Kinos, Theater, Fitnessstudios oder für Konzerte sein. Öffentliche Verkehrsmittel sind von der neuen Regel vorerst nicht betroffen – eine Nachjustierung ist aber möglich.

Auch interessant: Spanien-Urlaub: Alles zur Corona-Inzidenz, Delta-Variante und den Einreise-Regeln.

Brauchen auch deutsche Urlauber den „Grünen Pass“ in Italien

Da es sich bei dem „Grünen Pass“ um einen Nachweis über einen negativen Test, eine Impfung oder eine Genesung handelt, können deutsche Reisende auch ihre Impfbescheinigung auf Papier oder digital mitbringen. Das deutsche Zertifikat ist in Italien anerkannt. Dann ist auch der „Grüne Pass“ nicht nötig. Laut italienischem Gesundheitsministerium ist das Zertifikat bereits 14 Tage nach der ersten Impfdosis gültig. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Lesen Sie auch: Reisen in Risikogebiete: Was Sie für den Urlaub beachten müssen.