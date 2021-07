Italien verschärft Corona-Regeln: Worauf sich Urlauber einstellen müssen

Grüner Pass kommt

Die Corona-Zahlen gehen auch in Italien wieder hoch. Aus diesem Grund verschärft das Land die Regeln. Was das für Urlauber bedeutet.

Hamm - Weil die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus* auch in Italien steigen, hat das Land dort die Corona-Regeln wieder verschärft. Darüber schreibt wa.de*.

Die neuen Maßnahmen in Italien gelten ab dem 6. August und betreffen vor allem den Besuch im Innenraum von zum Beispiel Restaurants oder Bars. Einer der drei möglichen Nachweise ist erforderlich. In diesem Zuge führt Italien auch den Gesundheitspass ein. Der sogenannte grüne Pass gibt Aufschluss über Corona-Impfungen, vergangene Infektionen sowie Corona-Tests. Was Italien-Urlauber genau erwartet, verrät wa.de*. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.