Jamaika-(Alb-)Traumreise: Kindern werden Drogen angeboten, Schaben im Fünf-Sterne-Hotelzimmer

Torriani:

Schön und kaffeebraun sind alle Frau'n in Kingston Down,

Schön und kaffeebraun sind die Jamaica Frau'n.

Der Jimmy, der Johny, die fuhren über das weite Meer,

dem Jimmy, dem Johny gefiel Jamaica so sehr

Die Insel war ja so schön,

es gab immerzu was neues zu sehn

Und wenn die Sterne erglüht,

dann sangen die zwei im Hafen das Lied

Schön und kaffeebraun sind alle Frau'n in Kingston Down,

Schön und kaffeebraun sind die Jamaica Frau'n.

Der Jimmy, der Johny, die gingen in die Bananabar.

Der Jimmy, der Johny, die ahnten keine Gefahr.

Calypso Küsse und Rum,

nein das geht nicht gut, das haut einen um.

Sie waren blau wie das Meer

und riefen an Bord, hört alle mal her:

Schön und kaffeebraun sind alle Frau'n in Kingston Down,

Schön und kaffeebraun sind die Jamaica Frau'n.

Der Jimmy, der Johny, die nahmen Abschied vom Palmenstrand.

Der Jimmy, der Johny, die winkten rüber zum Land

Bald lag Jamaica so weit,

dort am Horizont, wie schön war die Zeit,

Und heimlich schworen die zwei,

wir fahren bestimmt mal wieder vorbei

Schön und kaffeebraun sind alle Frau'n in Kingston Down,

Schön und kaffeebraun sind die Jamaica Frau'n.