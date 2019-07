Kampf gegen Plastik! Hotel auf Jamaika belohnt Gäste mit besonderem Trip

Keine Macht dem Müll! Ein Hostel auf Jamaica will jetzt etwas Gutes für die Umwelt tun - und hat sich eine originelle Idee einfallen lassen, um seine Gäste dafür zu begeistern ...

Plastik im Meer, Müll am Strand: Das Hostel Germaican auf Jamaika hat die Schnauze voll von der Umweltverschmutzung. Schließlich ist auch das Paradies bedroht - an die einstigen Traumstrände der Insel werden immer mehr Fahrradreifen, Plastikflaschen & Co. angeschwemmt.

Hostel auf Jamaica sagt Müll am Strand den Kampf an - und bietet Joints

Die Jugendherberge will daher jetzt den Müll am Strand wegräumen - und braucht dazu die Hilfe der Gäste. Um die in Hochstimmung zu versetzen, hat sich der Hostelbetreiber jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht: einen Joint für jeden Eimer Müll, der aufgesammelt wurde!

Das hat der Hostelbetreiber jetzt auf einem Zettel an der Tür versprochen. Eine witzige Idee! Und sicherlich gibt es auch genug Leute, die für ein bisschen Aufräumen nur allzu gern kostenlos high werden möchten ...

jp