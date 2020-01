Unverschämt: Flug-Passagier empört Mitreisende mit rücksichtsloser Aktion

Obwohl sich viele Flugpassagiere um Rücksicht bemühen, gibt es immer wieder schwarze Schafe, denen es an Manieren zu mangeln scheint. Ebenso wie folgendem Fluggast.

Egal ob Bus, Bahn oder Flugzeug: In öffentlichen Verkehrsmitteln sind Passagiere unweigerlich anderen Mitreisenden ausgesetzt. Und mit denen kommt man mal mehr und mal weniger gut aus. So fühlen sich manche gestört, wenn der Sitznachbar zu laut Musik hört oder die Armlehne für sich beansprucht. Und gerade bei letzterem, hat es sich ein Flug-Passagier mit einer Mitreisenden verscherzt - aber nicht nur, weil er ihre Armlehne benutzte. Mit seiner rücksichtslosen Aktion erregte er auch Ekel im Netz.

Ekel-Aktion im Flugzeug: Passagier sorgt mit rücksichtslosem Verhalten für Empörung

In einem Video, dass vor Kurzem auf der Instagram-Seite von "passengershaming" erschienen ist, ist nämlich zu sehen, wie ein Passagier seinen nackten Fuß auf die Armlehne der vor ihm sitzenden Flugreisenden streckt. Die junge Frau hält in der linken Hand einen Kaffeebecher - wohl weil ihre rechte Armlehne von einem fremden Fuß beansprucht wird. An der ganzen Körperhaltung ist zu sehen, dass sie sich so weit es geht, in ihrem Sitz von dem Fuß wegdreht. Die Kamera fängt kurz den stoischen Gesichtsausdruck der Passagierin ein, der vor Missmut nur so trieft.

In den Kommentaren unter dem Videoclip können die User ihre Empörung über das Verhalten des Passagiers nicht verbergen: "Die Tatsache, dass die Passagiere nichts sagen, ist unfassbar. Ich will verflucht sein, wenn eine Person jemals ihren Fuß auf meine Armlehne legt!", meint ein Nutzer. Ein weiterer schreibt: "Im Ernst, welcher Erwachsene macht so etwas ohne schlechtes Gewissen?"

Manch einer hat jedoch eine rabiate Lösung für das Problem parat: "Ich hätte mir einen heißen Kaffee geholt und 'aus Versehen' verschüttet." Zumindest der starre Gesichtsausdruck der Passagierin entlockt dem ein oder anderen Nutzer ein Lachen: "Das Gesicht sagt alles." Das Video wurde innerhalb von wenigen Stunden bereits über 385.000 Mal angesehen.

