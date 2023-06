Reise mit dem Kreuzfahrtschiff: Fünf Lebensmittel, die empfindliche Personen besser vermeiden

Von: Anne Hund

Wer zur Reiseübelkeit neigt, sollte keine allzu üppige Mahlzeiten zu sich nehmen. Vor allem auf histaminhaltige Lebensmittel sollte man besser verzichten.

Nicht jeder verträgt hohen Wellengang auf dem Schiff gleich gut. Urlauber, die möglicherweise schon Erfahrungen mit Reiseübelkeit gemacht und eine Kreuzfahrtreise geplant haben, können jedoch entsprechend vorbeugen.

Bei Seekrankheit Salami, Hartkäse und Thunfisch aus der Dose besser meiden

Eine große Rolle spielt bei (drohender) Seekrankheit die Ernährung, wie Planet Wissen berichtet. Wer darunter leide, sollte vor und während einer Schiffstour keine Lebensmittel verzehren, die Histamin enthalten oder es im Körper freisetzen, heißt es in dem Bericht. Zu solchen Lebensmitteln zählen demnach zum Beispiel Salami, Hartkäse und Thunfisch aus der Dose. Auch auf Rotwein oder Bier solle man in solchen Fällen zudem besser verzichten.

Der ehemalige Wiener Universitätsprofessor Reinhart Jarisch habe herausgefunden, dass die Seekrankheit in erster Linie durch Histamin ausgelöst wird, wie Planet Wissen weiter schildert. Der Wissenschaftler habe erforscht, dass Übelkeit und Schwindel dann verschwunden seien, wenn der Histaminspiegel im Blut gesunken war. Auch zum Beispiel Schlaf kann dem Wissensmagazin zufolge helfen, den Histaminspiegel im Blut sinken. Wer häufiger seekrank wird, leide nicht unbedingt unter einer Histamin-Intoleranz, heißt es ergänzend in dem Bericht. Das werde daran deutlich, dass jemand an Land durchaus histaminhaltiges Essen vertrage.

Frische Luft und Ablenkung an Deck des Kreuzfahrtschiffs

Auch bei allzu üppigen Mahlzeiten sollte man sich im Zweifel zurückhalten. Tritt auf hoher See trotzdem Übelkeit trotzdem auf, hilft es oft schon, an Deck gehen. Denn auch frische Luft, Bewegung und Ablenkung kann bei Reiseübelkeit helfen. Noch ein Tipp für alle, die einen stärkeren Wellengang womöglich nicht so gut vertragen: den Blick auf den Horizont richten.

Tipp auf dem Kreuzfahrschiff: Kabine in der Mitte buchen

Auch bei der Kabinenwahl sollten Reisende, die möglicherweise zu Seekrankheit neigen, frühzeitig mit dem Buchen dran sein. In der Mitte des Schiffes ist die Fahrt in der Regel am ruhigsten.