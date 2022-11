Kärnten – meine Winterliebe

Kärnten verbindet mildes Klima mit schneesicheren Pisten und bietet einen Mix aus erhabenen Dreitausendern und sanften Bergkuppen. © Kärnten Werbung GmbH

Die Morgensonne flutet die weiten Berghänge. Der Schnee, in der Nacht zuvor in gleichmäßige Rillen gelegt, knirscht unter den Skiern. So beginnt ein Skitag auf der Südseite der Alpen.

Kärnten verbindet mildes Klima mit schneesicheren Pisten und bietet einen Mix aus erhabenen Dreitausendern und sanften Bergkuppen. Neben den großen Ski-Arenen sind hier die vielen kleinen Skigebiete Trumpf. Sie bieten für Familien die beste Infrastruktur mit viel persönlicher Note. Auch abseits der Pisten warten wunderbare Wintererlebnisse: beim Gleiten über Natureis, beim Gipfelsieg auf Tourenskiern, bei einer Rodelpartie oder beim Wandern durch verschneite Landschaften. Mit Wellness und Alpen-Adria-Genüssen klingt der Tag aus. Das sind Winterfreuden in Kärnten. Und Urlaubserinnerungen, die bleiben.

Nassfeld: Eine Skiwelt, reich an Sonne, Schnee & Glücksmomenten

Pistengaudi in Kärnten mit grandiosem Panorama © Kärnten Werbung GmbH

Das größte Skigebiet Kärntens sorgt mit 110 Pistenkilometern, 30 Liftanlagen und regelmäßigem Neuschneezuwachs dafür, dass hier jeder seine persönlichen Momente des Glücks findet.

Kinder sind eingeladen: Nassfeld Ski Surprise 7 Übernachtungen (gratis für Kinder bis 10 Jahre im Zimmer der Eltern), 6 Tage Kids-Topskipass, 6 Tage Kids-Paket (Skikurs inkl. Leihausrüstung von Sonntag bis Freitag). Ab 1.485 Euro für 2 Erwachsene und 1 Kind (bis 10 Jahre).

Alle Details unter www.nassfeld.at/kids-eingeladen

Sie blinzeln in die Sonne und zeichnen mit einer unglaublichen Leichtigkeit die ersten Spuren in den Schnee. Hinter Ihnen stauben feinste Eiskristalle. In diesem Moment spüren Sie, dass hier alles passt. Augenblicke wie diese warten in der Sun Ski World Nassfeld jeden Tag auf Sie!

Schneller. Weiter. Breiter.

110 Kilometer an XXL-Pisten in Blau, Rot und Schwarz schaffen am Nassfeld viel Platz für „Drehmomente“ mit ordentlich Power. Das Skigebiet gilt als eines der variantenreichsten auf der Sonnenseite der Alpen und lässt das Herz von Skifahrern, Snowboardern und Freeridern höherschlagen.

Für Familien ist Kärnten preislich ebenso attraktiv, wie hinsichtlich der Möglichkeiten. © Kärnten Werbung GmbH

Großpackung Familienglück

Als Lieblingsdestination vieler Familien weiß man am Nassfeld, dass kleine Überraschungsmomente große Glücksgefühle beim Skinachwuchs auslösen. Ob in den vier gesicherten Kindergeländen, den Fun Parks oder den speziellen Kinderhotels.

Wo Skifahren purer Genuss ist

Genuss lebt von der Abwechslung. Da trifft es sich gut, dass in der Sun Ski World gleich 25 gemütliche Skihütten und Pistenrestaurants auf österreichischer und italienischer Seite zu einer kulinarischen Entdeckungsreise einladen.

www.nassfeld.at

Ursprünglich und romantisch präsentiert sich das tief verschneite Lesachtal. © Kärnten Werbung GmbH

Winterromantik im Lesachtal

Das Lesachtal überzeugt mit seiner ursprünglichen Winterbergwelt. Es ist ein Eldorado für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer.

www.lesachtal.com

Familienglück im Naturpark Weissensee

Der 6,5 km² große See verwandelt sich in die größte präparierte Natureisfläche Europas, Wälder und Wiesen hüllen sich in ein weißes Winterkleid und „Slow Wintersports“ wie Eislaufen, Langlaufen, Skifahren, Eistauchen, Rodeln und Schneeschuhwandern rücken in den Vordergrund.

www.weissensee.com

Gute Zeiten im Pulverschnee

Schöne Aussichten für die ganze Familie! Die Skiregion Hohe Tauern glänzt mit perfekten Bedingungen für Groß und Klein, Genießer und Sportler!

Das Heiligenblut Legendär-Package 3 x Übernachtung in der gewünschten Kategorie und 2-Tages-Skipass Grossglockner/Heiligenblut ab 170 Euro. Buchbar vom 23. Dezember 2022 bis 10. April 2023.

Details unter www.skihohetauern.at/package/heiligenblut-legendaer

Gerade noch das Bremsen geübt, jetzt schon Sieger im Abschlussrennen! Ja, so schnell geht das, wenn’s Spaß macht. In der Skiregion Hohe Tauern machen Kinderlifte und Zauberteppiche das Anfangen leicht, die Skilehrer sind top ausgebildet und – sie lieben ihren Job! Schon bald schwingen die Kleinen mit den Eltern auf breiten, sanften Pisten erste Kurven. Familienfreundliche Unterkünfte und Kinderermäßigungen sind hier, in den höchsten Skigebieten Kärntens, ohnedies Ehrensache.

Naturschnee mit Aussicht

Vor der majestätischen Kulisse des höchsten Bergs Österreichs warten im Skigebiet Großglockner/Heiligenblut herrliche Skitage auf 55 Pistenkilometern und top präpariertem Naturschnee. Ganz zu schweigen vom unberührten Skiraum mit 1.500 Hektar Fläche. Ein „Powder“ gewordener Traum für leidenschaftliche Freerider!

Eines der schönsten Freeride-Reviere ist zweifellos der Ankogel. Seine Nordhänge bieten Pulverschnee bis zum Frühjahr. Während Anfänger an den beiden Tal-Liften üben, schwingen Genießer über die mit 1.700 Metern längste Skiabfahrt Kärntens.

Hoch hinaus geht’s auch in Kärntens einzigem Gletscherskigebiet am Mölltaler Gletscher. Oben genießt man, umgeben von Dreitausender-Gipfeln, ein unvergleichliches Panorama, genauso wie 24 Kilometer Pisten und viel Platz im Gelände.

Familiärer geht’s auf der Emberger Alm zu. Hier gelingt der Einstieg ins Skifahren ganz unkompliziert, Familien schätzen die günstigen Liftpreise und Kinderrabatte.

Auch abseits der Piste ist Kärnten attraktiv, beispielsweise am Magdalensberg. © Kärnten Werbung GmbH

Mehr als Skifahren

Es lohnt sich auch, die Ski einmal abzuschnallen. Für den Einkehrschwung in einer urigen Hütte oder zum Schneeschuhwandern, Langlaufen, Eisklettern, Rodeln und Pferdekutschefahren. Auch dabei lässt sich die Faszination der Hohen Tauern mit allen Sinnen erleben.

www.skihohetauern.at

Leistbarer Pistenspaß für Familien

Übersichtlich, mit breiten Pisten, sonnenverwöhnt und preislich moderat: Die kleinen Skigebiete Kärntens sind besonders familienfreundlich.

Klein und fein, dabei nicht allzu teuer – beste Aussichten in Kärnten. © Kärnten Werbung GmbH

Neben den großen Kärntner Ski-Arenen werden die 16 kleineren Skigebiete Kärntens – von der Koralpe bis zur Emberger Alm, vom Dreiländereck bis zur Flattnitz – vor allem von Familien mit Kindern geschätzt. Meist sind sie unkompliziert erreichbar und bieten große Parkflächen vor Ort.

Moderne Lifte und Seilbahnen garantieren hohen Komfort, die Wege im Skigebiet sind in der Regel kurz und mit gemütlichen Hütten gespickt. Da muss niemand hungrig oder durstig auf die Piste zurück. Zudem gilt auch in den kleinen Skigebieten auf der Südseite der Alpen das deutliche Plus an Wintersonnenstunden im Vergleich zu den Regionen in den Nordalpen. Man darf sich also auf strahlenden Sonnenschein auf weiten Pisten einstellen.

Kinder-Skikurse am Babylift gehören sowieso zum Standard. In vielen kleineren Skigebieten ist aber eine Extraportion Spaß drin. Auf der Heidi-Alm etwa, wo sich Kinder im Snowpark mit Rails, Boxen, Wellenbahn und Kickern tummeln. Oder am Klippitztörl, wo der Klippi Pippi Kiddy-Slope mit Figuren, Tunneln und Steilkurven auf den Ski-Nachwuchs wartet. Die Petzen hat eine eigene Freestyle-Area. Und auf der Simonhöhe sind der große Funpark sowie die Alpin-Rennstrecke mit Zeitmessung heiß begehrte Kinder-Attraktionen.

Preisgünstig für Familien

In Zeiten wie diesen überzeugen die kleinen Skigebiete Kärntens mit sorgsam kalkulierten Ticketpreisen, und für Familien werden oft attraktive Ticket-Pauschalen angeboten. Außerdem gibt es vielerorts preislich angepasste Punkte- oder Stundentickets zu kaufen – eine tolle Alternative für Familien mit kleinen Kindern, die ihren Skitag meist danach ausrichten, wie lange es den Kleinen Spaß macht.

Also viele gute Argumente, für einen unbeschwerten Tag im Schnee das eine oder andere kleinere Skigebiet im sonnigen Süden zu erkunden. Alle Skigebiete im Detail unter www.kaernten.at

Skivergnügen und Thermenspaß

Wo schon Franz Klammer sein Pistenglück fand: Bad Kleinkirchheim begeistert mit breiten Pisten, herrlichen Bergkulissen, Thermen-Genuss hoch zwei und sanften Wintererlebnissen abseits der Pisten.

Early morning Skiing mit Franz Klammer Geübte Skifahrer haben an vier Exklusiv-Terminen vor Sonnenaufgang die Chance auf gemeinsames Skifahren mit Olympiasieger Franz Klammer – samt Einkehrschwung in der Klammer Stub’n.

Wenn man von Bad Kleinkirchheim spricht, fällt im gleichen Atemzug der Name einer Skilegende: Franz Klammer! Seine allererste Liftfahrt, sein erster Europacup-Sieg mit 18 Jahren und viele gesellige Hüttenabende sind es, die Klammer zutiefst mit dieser Wintersport-Destination in den Kärntner Nockbergen verbinden.

Pistenglück für Schneeliebhaber

Dank seiner Lage auf bis zu 2.055 Metern Seehöhe bietet das Skigebiet Bad Kleinkirchheim einen einzigartigen Weitblick über den gesamten südlichen Alpenraum. 24 Liftanlagen erschließen 103 Pistenkilometer auf sanften, breiten Hängen, darunter auch 8 Kilometer schwarze Pisten samt der Weltcup-Abfahrt „Kärnten – Franz Klammer“. Wie Klammer selbst immer so schön sagt: „Do taugt‘s ma.“ Hier lernen das auch die Jüngsten ganz schnell in vier Skischulen und einem Skikindergarten.

Gut zu wissen: Das 300 Hektar große Skigebiet kann zu fast 100 Prozent beschneit werden.

Blick über den Millstätter See und die Nockberge © Kärnten Werbung GmbH

Auch abseits der Piste warten herrliche Sonnenschein-Momente. Der Biosphärenpark Nockberge ist ein Ort magischer Naturerlebnisse, während die idyllische Winterlandschaft rund um Bad Kleinkirchheim und Feld am See auf Schneeschuhen oder 60 Kilometern Winterwanderwegen entdeckt werden will. Auch für Langlauffreuden und Rodelspaß auf vier Naturrodelbahnen ist gesorgt.

Thermen-Genuss hoch zwei

Nach einem Tag in der umliegenden Bergwelt kann man in den beiden ortseigenen Thermen von Bad Kleinkirchheim entspannen. Das Thermal Römerbad verwöhnt seine Gäste vor wunderbarem Pisten- und Bergpanorama mit Heilwasser und wohltuenden Saunen auf drei Ebenen. Die Familien- & Gesundheitstherme St. Kathrein bietet mit der größten Wasserfläche aller Kärntner Thermen abwechslungsreiche Stunden. Im Glück baden hier vor allem die Kids – dank der 86 Meter langen Rutsche. www.badkleinkirchheim.at