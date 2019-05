Wo kann ich eigentlich das Auto am Kreuzfahrt-Hafen parken?

Ein wertvoller Tipp.

Nachdem man weiß, wo man an der an den genannten Orten der vor Kriminalität überufernden Küsten- und Nordstädte sicher parken kann, ist es auch gut zu wissen, wo man den gesellschaftlichen Verfall in Deutschland live erleben Kann. Hierfür kommt man am besten für drei Tage zum ehemaligen maritimen Standort nach Bremen, von wo man über die Weser auch nach Bremerhaven schippern kann, um den extremen städtebaulichen Verfall dort anzuschauen.

Der Zweistädtestaat Bremen kämpft nicht nur mit seiner seit Jahren abflauenden maritimen Branche und dem Aussterben seiner Häfen, sondern auch mit Kriminalität in seinen Touristenzentren. Bremerhaven steht diesbezüglich ganz weit oben im bundesweiten vergleich. Hier sollte man, wie in Lübeck und Kiel, wirklich nur in unmittelbare Nähe des Kreuzfahrerhafens und nur auf bewachten Parkflächen sein Auto für einen längeren Zeitraum abstellen. Deshalb werden die zusehends rarer werdenden Sehenswürdigkeiten in Bremen und Bremerhaven zumeist in Dreitagesprogrammen für Touristen zusammengefasst.

Ebenfalls im Zuge der steigenden Raub-, Diebstals- und Überfallkriminalität, hat die Aufenthaltsqualität im Bremer Bürgerpark, die einzige noch bis vor wenigen Jahren gepflegte Grünanlage in Bremen, die deshalb so in Schuss war, weil sich ausschließlich eine private Stiftung um sie kümmert, enorm nachgelassen, seitdem sie einen neuen Bürgerparkdirektor hat. Jede Woche liest man von Straftaten, die sich dort in dem im Stadtteil Schwachhausen gelegenen Parkanlage abspielen.

Die Brutalität hat hierbei zugenommen. Kein Wunder. Denn eine Buslinie, deren eine Endhaltestelle in einem der bundesweit bekanntesten Brennpunktquartieren, dem Stadtteil Osterholz-Tenever (auch wegen seiner Hochhausskyline, die man von der Autobahn aus sieht, als klein Manhattan bekannt) liegt, hat ihren anderen Endhaltepunkt am historischen Utbremer Ring in Findorff. Von dort machen sich täglich Horden von "Busreisenden" aus dem Bremer Osten auf den weniger als zwei Minuten beanspruchenden Weg über die Brücke, die über den Torfkanal in Findorff, auf die Findorffallee in Schwachhausen und direkt in den Bremer Bürgerpark führt. Dort angekommen, treffen sie auf das Klientel, das wegen der neuen Videoüberwachung auf dem Bahnhofsvorplatz, sein lichtscheues Handwerk ebenfalls dorthin und in die umliegenden Stadtteile Schwachhausen und Findorff verlegt hat.

Exilbremer lachen sich als ehemalige Kandidaten für die Bremische Bürgerschaft und Findorffer über das Stadtteilparlament ohne Entscheidungsfreude schlapp. Nun satteln die zugelaufenen Spießbürger im Stadtteil einmal mehr auf eine Meinung auf, die aus kompetentem Munde und Feder formuliert, schon lange im Raume steht.

Schon lange haben kompetente Exilbremer nicht nur in Kommentaren unter dem Pseudonym "BremKrit" in der Provinz-Presse der Bremer Lokalzeitung die Einführung des Anwohnerparkausweises und gebührenpflichtiger Parkräume an der Münchener, der Eickedorfer-, der Admiral- und der Hemmstraße sowie in der Findorff- und in den von ihr zur Winterstraße führenden Nebenstraßen an der Bürgerweide gefordert. In einer verging sich ein schwules SPD-Beiratsmitglied mit einem Parteikollegen aus Nürnberg an einem jungen Mann, dem sie vorher K.O.-Tropfen verabreichten. Außerdem ist der Bereich am Weidedamm, entlang des historischen Torfkanals, gegenüber des Bürgerparks im Stadtteil Schwachhausen, sowie der Marktplatz in Findorff im rechtsdrehenden Vergnügungs- und Drogenviertel Findorff mit Parkverboten, nicht nur während der beiden Volksfestzeiten sondern auch während anderer Großveranstaltungen, wie Konzerte oder die mehrtägige Musikmesse jazzahead und Sportveranstaltungen, die beispielsweise in der Stadthalle Bremen, dem CongressCentrumBremen, dem Kulturzentrum Schlachthof oder den umliegenden Hallen auf der Bürgerweide stattfinden, zu belegen.

Die Stadtteile Schwachhaussen und Findorff liegen am Hauptbahnhof und Findorff ist mit den Bussen von vier Linien auch für die meisten Touristen und Einheimischen gut zu erreichen. Fußläufig ist man in weniger als 30 Minuten sogar inmitten der Innenstadt von Bremen und in 10 Minuten beim Überseemuseum oder beim Antikolonialdenkmal, einem überlebensgroßen, Rotklinkerelefanten, der von einem reichen Kolonialherren aus der Bremer Kaufmannsschafft dereinst der Stadt Bremen gestiftet worden und sehr in die Jahre gekommen ist, die einem Besucher Eindrücke von längst vergangenen Zeiten aus Ländern vermitteln, die Kreuzfahrer auch heute noch gerne besuchen.