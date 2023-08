Abkühlung im Urlaub: Zehn erfrischende Reiseziele im Sommer

2 / 10

Die ehemalige Industriestadt Bilbao in Spanien hat sich in den letzten Jahren zu einer der hippsten Großstädte in Europa gewandelt. Zu verdanken hat Bilbao dies unter anderem den zahlreichen Kunstwerken, die es überall in der Stadt zu bestaunen gibt. Abkühlung finden Kunstliebhaber dabei bei angenehmen 19,2 Grad im Juli und August sowie täglich etwa 7,5 Stunden Sonnenschein. © stock&people/Imago