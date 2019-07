"König der Löwen"-Reise: Das sind die besten Destinationen zum Film

Sie sind ein Fan von "König der Löwen" und lieben Simba & Co.? Dann dürfen Sie sich diesen Travelguide zum Film auf keinen Fall entgehen lassen.

Welche deutschen Zoos haben eigentlich die meisten "König der Löwen"-Charaktere im Angebot? Wo kann man Simba, Timon und Pumbaa direkt aus dem Hotelzimmer beobachten? Und an welchem Ort steigt die beste Party zu Simbas 25. Geburtstag?

Eines ist klar: Um in die wilde Savanne einzutauchen, muss es nicht unbedingt nach Afrika gehen. Das Portal Travelcircus hat die besten "König der Löwen"-Destinationen zusammengestellt.

Deutsche Zoos im Vergleich: Auge in Auge mit dem König der Löwen

Gemeinsam mit seinen Freunden Nala, Rafiki, Zazu, Timon und Pumbaa durchschreitet Simba den ewigen Kreis des Lebens und bahnt sich den Weg zum Thron – wären da nicht die fiesen Hyänen und sein Onkel Scar, die dem jungen Löwen seinen rechtmäßigen Platz streitig machen wollen.

Als Realfilm-Remake sehen die Hauptcharaktere in der neuen "Der König der Löwen"-Verfilmung den Tieren der Savanne nun zum Verwechseln ähnlich – Grund genug, Simba und seine Freunde einmal zu besuchen, oder? Doch wer auch fernab des Kinoklassikers in Simbas Savanne eintauchen möchte, muss nicht unbedingt nach Afrika reisen; denn die beliebten Hauptcharaktere aus der König der Löwen finden sich auch in deutschen Zoos, Tier- und Safariparks.

Majestätisch & wild: Berlin ist "König der Löwen"-Hauptstadt

Das meiste "König der Löwen"-Feeling bekommen Besucher im Zoo Berlin und im Zoo Magdeburg: Jeweils fünf der sechs Hauptcharaktere können hier bewundert werden. Auch der Tierpark Hagenbeck Hamburg, Zoo Leipzig und Zoo Osnabrück sind mit vier Hauptcharakteren vorn dabei.

Am wenigsten Savannen-Atmosphäre gibt es hingegen im Tierpark Berlin: Von den sechs Hauptcharakteren aus "Der König der Löwen" sind hier ausschließlich Hyänen zu sehen. Besuchen "König der Löwen"-Fans jedoch sowohl den Zoo als auch den Tierpark in der deutschen Hauptstadt, können sie alle sechs Hauptcharaktere aus Disneys Zeichentrickfilm in Realität bestaunen.

Simba aus "König der Löwen": Auch in Zoos unangefochtener König

In den größten deutschen Zoos, Tier- und Safariparks ist der Löwe von allen "König der Löwen"-Charakteren mit Abstand am häufigsten vertreten. Einzig im Tierpark Berlin müssen Disney-Fans auf Simba und Nala verzichten.

Doch auch das Erdmännchen ist gut dabei: 12 von 14 Zoos und Parks beherbergen den quirligen Timon. Auf seinen Freund Pumbaa muss er allerdings des Öfteren verzichten – das Warzenschwein findet sich in nur vier Parks: Zoo Berlin, Zoo Magdeburg, Zoo Osnabrück und Tierpark Hagenbeck Hamburg. In letzterem muss Pumbaa allerdings ohne Timon auskommen. Ebenso selten wie Pumbaa sind übrigens die Hyänen sowie der Mandrill Rafiki vertreten.

Shows & Events: "König der Löwen" auf den großen Bühnen der Welt

Vom anspruchsvollen Publikum am New Yorker Broadway über das berühmte Londoner West End bahnte sich das Musical "Disneys Der König der Löwen" (englischer Originaltitel: The Lion King) seinen Weg bis ins Stage Theater im Hafen Hamburg. Bereits seit 18 Jahren ziehen Songs wie "Der ewige Kreis" und "Er lebt in dir" in Kombination mit aufwendigen Bühnenbildern und Kostümen große wie kleine Besucher in ihren Bann.

Geburtstagsfeier im Disneyland: Happy Birthday, Simba!

Hakuna Matata, jetzt ist Party angesagt! Gemeinsam mit Micky und Minnie Maus können "König der Löwen"-Fans weltweit den 25. Geburtstag von Simba feiern – und zwar im Disneyland Paris, im Walt Disney World Resort Orlando und im Hong Kong Disneyland.

Anlässlich des CGI-Remake und des 25. Jahrestages des ersten Filmerfolgs lassen es die Disney-Resorts richtig krachen: So hält beispielsweise das König der Löwen- und Dschungel-Festival im Disneyland Paris zahlreiche neue Attraktionen bereit, die die Herzen von Disney-Liebhabern höher schlagen lassen:

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands Die brandneue, einzigartige Bühnenshow verzaubert durch mitreißende Trommelklänge und aufregende Rhythmen Djembe Joy Village Mystische Klänge tönen durch das afrikanische Dorf und laden dazu ein, selbst auf den Djembe Trommeln zu spielen Timon’s "MataDance" Timon und Pumbaa geben exklusive Tanzstunden – endlich können die packenden Schritte aus dem Zeichentrickfilm mitgetanzt werden

Wilde Übernachtungen á la "König der Löwen": Hier kräht kein Hahn, hier brüllt der Löwe

In den Morgenstunden vom Gebrüll der Löwen geweckt werden, beim ersten Blick aus dem Fenster die Giraffen vorbeischreiten sehen und beim Frühstück den Elefanten winken – klingt nach einem Traum? Dieser kann jetzt in Erfüllung gehen: Weltweit können abenteuerlustige Fans von "Der König der Löwen" ihren Lieblingstieren rund um die Uhr ganz nah kommen.

Wildlife-Lodges Ort Beschreibung Safariland Stukenbrock, Deutschland Hier kräht morgens nicht der Hahn, hier werden Übernachtungsgäste vom Löwengebrüll geweckt! Ob rustikal im Zelt oder idyllisch in der Holzlodge; das Safariland Stukenbrock ermöglicht es, beim Morgenspaziergang direkt auf Simba und seine Freunde zu treffen. Serengeti Park Hodenhagen, Deutschland Einmal zwischen Simba und Rafiki übernachten – wer träumt nicht davon? Im Serengeti Park wird dieser Traum Wirklichkeit! Ob Safari-Lodge, Zelt-Lodge oder in der Ranger-Lodge: Hier kommen Besucher ihren Lieblingstieren auch nachts ganz nah! Hotel Zoo Berlin Berlin, Deutschland Direkt am Berliner Zoo gelegen, genießen Hotelgäste mit einer Kombination aus edlem Interieur und wild-exotischen Akzenten die Schönheit des Großstadtdschungels. Jamala Wildlife Lodge Canberra, Australien So nah waren Hotelgäste der wilden Tierwelt garantiert noch nie: Ob Giraffen, Geparden, Tiger oder Löwen, in der Jamala Wildlife Lodge trennt oft nur eine Glasscheibe die Tiere vom Zimmer der Übernachtungsgäste. Auf der Hotelanlage können außerdem Hyänen und Erdmännchen beobachtet werden. Elewana Tarangire Treetops Tarangire National Park, Tansania Rund um die Baumhäuser von Elewana sind einige der größten Elefantenherden Afrikas und weit über 500 Vogelarten beheimatet. Mfuwe Lodge Mpika, Sambia Schon einmal Elefanten durch eine Hotellobby laufen sehen? Dann wird es höchste Zeit! Die Mfuwe Lodge wird von Oktober bis Dezember von den grauen Dickhäutern besucht und bietet ein ganz besonderes Erlebnis. Serengeti Under Canvas Serengeti National Park, Tansania Dort, wo sich nicht Hase und Igel, sondern Simba und Mufasa gute Nacht sagen, können auch Übernachtungsgäste ins Land der Träume eintauchen: Inmitten des magischen Serengeti National Parks übernachten Besucher in luxuriösen Zelten und können dabei immer wieder den Standort wechseln. Perfekt, um möglichst viele verschiedene Tiere zu sichten. Safari Resort Beekse Bergen Hilvarenbeek, Niederlande Für einen Urlaub umgeben von der afrikanischen Savanne muss es nicht zwangsweise nach Afrika gehen: Im Safari Resort Beekse Bergen treffen Übernachtungsgäste auf Löwen, Zebras, Nashörner und Kamele. Die Lodges befinden sich direkt in der Savanne oder am Wasserloch des Safariparks. Sasaab Lodge Samburu National Reserve, Kenia Auf der Sasaab Lodge können Besucher 24/7 auf Safari gehen! Zwischen luxuriösem Ambiente und herzlicher Gastfreundschaft beobachten die Übernachtungsgäste Löwen, Elefanten und Giraffen in freier Wildbahn. Khwai River Lodge Khwai River, Botswana Mit Blick auf die umliegenden Wasserlöcher eignet sich die Khwai River Lodge ideal, um die ungezähmte Schönheit von Botswana zu bewundern. Tutwa Desert Lodge Augrabies, Südafrika Tiere direkt vor der Haustür? Kein Problem! Die private Tutwa Desert Lodge befindet sich im Herzen der Savanne und ermöglicht es, Wildnis hautnah zu erleben.

