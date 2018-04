Sie kommen nie darauf, welche Airline neuerdings die sicherste der Welt ist

Die Southwest Airlines hat ihren Status als sicherste Fluglinie verloren. Wer in Sachen Sicherheit nun die Rangliste anführt, damit hätten wohl die wenigsten gerechnet.

Lange Zeit galt die Fluggesellschaft Southwest Airlines als die sicherste der Welt. Zwar war sie nicht unfallfrei, jedoch kam es lange Zeit zu keinem tödlichen Unglück.

Das hat sich mit der Tragödie, bei der eine Frau tödlich von Teilen einer zerfetzten Turbine getroffen wurde, nun geändert. Dramatische Szenen müssen sich an Bord der Boeing von Southwest abgespielt haben.

Sicherste Airline der Welt ist...

Auf Flügen der meisten Airlines kam es in der Vergangenheit schon einmal zu einem Todesfall. Die Southwest Airlines galt in diesem Punkt als Ranglistenanführer, weil sie 1,8 Milliarden Passagiere sicher befördert hatte.

Die jüngste Tragödie führte nun dazu, dass eine neue Fluglinie die Sicherheitsrangliste anführt: Ryanair. Das berichtet das Portal Independent. Seit ihrem ersten Flug im Juli 1985 sei niemand bei einem Unfall mit der irischen Fluggesellschaft gestorben. Eine Milliarde Passagiere wurden bisher von Ryanair befördert. Damit sei sie die erste europäische Fluggesellschaft, die eine solch hohe Passagierzahl erreicht habe, wie es heißt.

Der zweite Platz in Sachen Sicherheit in der Luftfahrt weltweit geht an easyJet. Seit dem Erstflug im November 1995 wurden schätzungsweise 820 Millionen Passagiere sicher befördert.

An dieser Stelle muss allerdings erwähnt sein: Fliegen war 2017 etwa 482 Mal sicherer als noch in den 1970er Jahren, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) errechnet hat. "Die statistische Wahrscheinlichkeit, durch einen Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, lag im Durchschnitt der 1970er Jahre bei eins zu 264.000, im vergangenen Jahr bei rund eins zu 127,5 Millionen."

