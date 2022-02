Die schönsten Strände auf Kos: Paradiesischer Urlaub in Griechenland

Am Tigaki-Strand auf Kos können Sie Wassersport betreiben, entspannen und leckeres Essen bekommen. © Morozova Oxana/Imago

Türkisfarbenes Meer und Sandstrände: Kein Wunder, dass Kos ein Traumreiseziel ist. Lesen Sie, welche Strände Sie nicht verpassen dürfen.

Türkisfarbenes Meer, soweit das Auge reicht. Feine Sand- und Kiesstrände. Die Insel Kos in der Ägäis in Griechenland ist ein wundervolles Reiseziel für alle, die sich nach dem perfekten Strandurlaub sehnen. Umso wichtiger, dass Sie bei Ihrem Urlaub in Kos gleich Ihren Weg zu den schönsten aller Strände finden. Welche das sind, berichten wir Ihnen hier.

Kos ist ein Teil der Inselgruppe Dodekanes. Die 45 Kilometer vom westlichen zum östlichen Ende der schmalen, länglichen Insel durchqueren Sie mit dem Auto in weniger als einer Stunde. Strände gibt es hier wie – na ja, wie Sand am Meer. Sie unterscheiden sich deutlich voneinander – von überlaufenen Touri-Stränden bis zu kleinen Buchten, in denen Sie mit etwas Glück ganz allein sind.

Im Nordwesten: Schönste Strände in Kos nahe der Hauptstadt

Ganz im Nordwesten der Insel ist die Hauptstadt Kos Stadt – hier haben bereits die alten Griechen gesiedelt. Heute schlemmen Sie sich hier durch lokale Genüsslichkeiten wie Honig, Öl und Ouzo. Von der touristischen Altstadt ist es ein Katzensprung zu den nächsten – ebenso touristischen – Stränden: Lambi Beach ist gleich nördlich der Altstadt. Hier können Sie Strandliegen mieten, in unzähligen Bars etwas zum Essen und Trinken finden und eine Runde schwimmen. Badeschuhe lohnen sich: Dieser Strand ist kieselig.

Lambi Beach befindet unweit der Hauptstadt Kos. © Imago/Geisser

Paradiso Beach in Stadtnähe – Wunderschön und wunder-voll

Noch etwas schöner ist der nahe Paradiso Beach. Er ist südwestlich der Stadt gelegen und in einer halben Stunde vom Hafen in Kos Stadt zu erreichen. Hier ist der Strand sandig-weiß – und voll von Touristen und einigen Einheimischen. Dafür ist er wunderschön, es gibt meist nur eine schwache Brandung und Toiletten und Restaurants gibt es zur Genüge. Kurz: Für Familien mit kleinen Kindern eine gute Wahl.

Im Norden von Kos: Sportliche Strände und geeignet für Kinder

Im Norden der Insel gibt es einige Strände, die Ausflüge wert sind – und die meistens weniger voll sind als Strände wie Lambi und Paradiso Beach. Von Kos Stadt fahren Sie in zwanzig bis dreißig Minuten mit dem Auto zu den herrlichen Stränden Marmari, Tigaki und Mastichari.

Marmari Beach ist besonders bei Surfern beliebt – denn hier kann schon mal ein ordentlicher Wind wehen. Sie können hier Windsurf-Kurse belegen, Boote mieten und auch mit Kindern gut schwimmen. Der Einstieg ist nämlich sanft. Neben Strandliegen und Sonnenschirmen haben Sie hier auch viele Verpflegungsmöglichkeiten.

ist besonders bei Surfern beliebt – denn hier kann schon mal ein ordentlicher Wind wehen. Sie können hier belegen, Boote mieten und auch mit Kindern gut schwimmen. Der Einstieg ist nämlich sanft. Neben Strandliegen und Sonnenschirmen haben Sie hier auch viele Verpflegungsmöglichkeiten. Mastichari Beach ist ein zwei Kilometer langer und sehr schöner Strand mit Dünenlandschaft am Örtchen Mastichari. Hier haben Sie die Wahl: Suchen Sie sich einen Liegeplatz in der Nähe des Ortes, um in einem der Lokale etwas zu essen – oder ziehen Sie sich Richtung Südwesten an einen ruhigeren Teil des Strands zurück.

ist ein zwei Kilometer langer und sehr schöner Strand mit Dünenlandschaft am Örtchen Mastichari. Hier haben Sie die Wahl: Suchen Sie sich einen Liegeplatz in der Nähe des Ortes, um in einem der Lokale etwas zu essen – oder ziehen Sie sich Richtung Südwesten an einen ruhigeren Teil des Strands zurück. Das Gleiche geht auch beim Tigaki Beach, der mit seinen drei Kilometern zu Spaziergängen einlädt. Um den Ort Tigaki herum finden Sie Wassersport-Anbieter, Lokale, Cafés, Bars, Liegenverleih. Weniger ist im Westen, in der Nähe des Salzsees Alikés los. Falls Sie auf der Suche nach großen Wellen sind: In Tigaki ist der Wind schwächer als in Marmari und Mastichari.

Der Mastichari Beach ist zwei Kilometer lang. © Imago

Im Süden von Kos: Perfekte Strände für Ruhe und Schnorcheln

Im Süden der Insel gibt es einige abgelegene Strände. Sie sind wunderschön und verwunschen. Dafür fordern sie von Ihnen aber auch etwas Arbeit ein: Denn diese Strände liegen nicht immer gut erreichbar, manchmal müssen Sie sich auch etwas vorkämpfen. Aber: Es lohnt sich.

Sie haben keine Kinder dabei und suchen etwas Ruhe? Dann machen Sie doch einen Tagesausflug nach Camel Beach . Packen Sie aber bitte vernünftige Schuhe ein. Sie dürfen nämlich die Felsen absteigen, um am Strand zu landen. Dafür finden Sie unten eine schöne Atmosphäre, tolle Ausblicke und das perfekte Wasser zum Schnorcheln. Strandliegen und Schirme können Sie mieten, Lokale gibt es nur oberhalb des Strandes, wo Sie absteigen. Nehmen Sie sich also ein gutes Picknick mit! Was griechische Familien einpacken für einen Tag am Strand, lesen Sie hier.

. Packen Sie aber bitte vernünftige Schuhe ein. Sie dürfen nämlich die Felsen absteigen, um am Strand zu landen. Dafür finden Sie unten eine schöne Atmosphäre, tolle Ausblicke und das perfekte Wasser zum Schnorcheln. Strandliegen und Schirme können Sie mieten, Lokale gibt es nur oberhalb des Strandes, wo Sie absteigen. Nehmen Sie sich also ein gutes Picknick mit! Was griechische Familien einpacken für einen Tag am Strand, lesen Sie hier. Das ist Ihnen alles nicht ruhig genug? Dann geht’s los zum Kavo Paradiso Beach. Fast am untersten Zipfel der Insel gelegen, ist dieser Strand ein echtes Highlight. Bei Google Maps finden Sie den Strand übrigens unter dem Namen „Mystic-Phenomenal Beach” oder „Paradise Beach”.

Verwechseln Sie den Strand nicht mit dem Paradiso Beach im Norden: Hier im Süden finden Sie nur manchmal Strandliegen-Verleih und nur wenige Touristen. Tretboote mieten Sie hier auch nicht. Stattdessen gibt es feine Sandstrände, den weiten Horizont und viel Ruhe. Getränke gibt es – wenn er geöffnet hat – im kleinen Kiosk.

Warum sind hier so wenige Menschen? Weil der Weg wirklich nicht leicht ist. Zunächst fahren Sie zum Kloster Agios Ioannis – nun geht es eine holprige Straße Richtung Agios Mammas. Der Weg ist allerdings nicht ungefährlich und sollte nur mit Jeep gewagt werden. Lieber laufen Sie direkt vom Kloster zum Strand, etwa zwei Kilometer. Übrigens: Wenn es sehr windig ist, sollten Sie diesen Strand vermeiden, denn dann werden die Wellen zu stark. (Sofia Wrede) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.