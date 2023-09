Deckt eine Reiseabbruchversicherung Naturkatastrophen wie Hurrikan „Idalia“ ab?

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Angesichts des Hurrikans in Florida möchten Urlauber natürlich nur eins: zurück nach Hause. Geht das so einfach oder braucht man eine Reiseabbruchversicherung?

Der Hurrikan „Idalia“ richtet in Florida und weiteren Bundesstaaten der USA schwere Schäden an. Wie die Tagesschau berichtet, traf der tropische Wirbelsturm mit einer Windgeschwindigkeit von über 200 Kilometern pro Stunde auf die Küste Floridas. Sturmfluten und Überschwemmungen sind die Folge, von denen natürlich auch Touristen und Urlauber betroffen sind. Welche Rechte haben sie, wenn sie ihre Reise vorzeitig abbrechen? Übernimmt die Reiseabbruchversicherung die Kosten?

Greift eine Reiseabbruchversicherung bei einem Hurrikan?

Hurrikan „Idalia“ verursacht in Florida massive Schäden. Die Straßen sind überschwemmt und viele Häuser zerstört. © ZUMA Wire/Imago

Eine Reiseabbruchversicherung hilft bei Naturkatastrophen wie einem Hurrikan oder Erdbeben, wie sie kürzlich wieder in der Türkei auftraten. Wirbelstürme fallen unter Elementarereignisse und diese sind, gemäß ADAC, versichert. Des Weiteren seien damit laut Allianz-Reiseversicherung aber noch deutlich mehr Vorkommnisse abgedeckt, darunter:

Reiserücktrittsversicherung oder Reiseabbruchversicherung? Der Unterschied zwischen einer Reiserücktrittsversicherung und einer Reiseabbruchversicherung besteht darin, dass Erstere die Kosten für eine Stornierung der Reise vor Antritt übernimmt, während die Zweite die Kosten für einen unvorhergesehenen vorzeitigen Abbruch oder die unfreiwillige Verlängerung einer bereits angetretenen Reise abdeckt. Die genauen Einzelheiten und Leistungen sind in den jeweiligen Policen festgehalten.

Plötzliche Krankheit (in der Regel auch COVID-10) sowie Quarantäne

Unfall

Schwangerschaft (und Schwangerschaftskomplikationen)

Terroranschlag

Tod eines Angehörigen

Gerichtstermin in der Heimat

Schäden am Besitz zu Hause (zum Beispiel ein Wasserrohrbruch)

Bei Naturkatastrophen haben Pauschalreisende in der Regel aber auch per Gesetz das Recht, ihre Reise abzubrechen, weiß reisereporter.de. Dazu zählen auch die Waldbrände, die Europa gerade fest im Griff haben. Die Kosten würden zumindest zum Teil erstattet. Entscheidend sei hier das Ausmaß der Zerstörung und die Gefahr für die eigene Gesundheit. Individualreisende, die von Flug bis Unterkunft alles separat buchen, haben meist größerer Schwierigkeiten bei vorzeitigem Reiseabbruch, da die Rückerstattung der Kosten in der Regel den einzelnen Anbietern obliegt – und diese selbst entscheiden dürfen. Müssen Urlauber mittels aufwendiger Rettungsaktionen zurückgeholt werden, ist meist ebenfalls eine Kostenbeteiligung fällig.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Welche Kosten sind gedeckt?

Wer seinen Urlaub vorzeitig abbrechen oder unfreiwillig verlängern muss, sollte eine Reiseabbruchversicherung abgeschlossen haben. Laut ADAC deckt sie die Kosten für Flugumbuchen oder bereits geleistete Zahlungen für Hotel oder Mietwagen. Ärger und unnötige Kosten mit Letzterem passieren zwar, sind aber vermeidbar. Auch zusätzlich anfallende Kosten für die Rückreise seien gedeckt. Nicht genutzte Reiseleistungen würden zurückerstattet. Ebenfalls versichert sei man, wenn man eine Gruppen- oder Rundreise kurzzeitig unterbrechen müsse.

Selbstbeteiligung oder mehr zahlen aufgrund des Alters: Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung Fotostrecke ansehen

Hinweis: Die Einzelheiten für Kostenübernahme und abgedeckte Leistungen können je nach abgeschlossener Versicherungspolice variieren.

Bis wann muss man die Reiseabbruchversicherung spätestens abgeschlossen haben?

Florida-Urlauber, die von dem Hurrikan „Idalia“ überrascht wurden, können nun leider keine Reiseabbruchversicherung mehr abschließen, um Kosten für die Rückreise zu sparen. Wie der ADAC erklärt, muss die Versicherung spätestens 14 Tage vor der Reise abgeschlossen werden. Liegen weniger als zwei Wochen zwischen Buchung und Antritt, kann man sie jedoch noch bis zu drei Tage nach der Reisebuchung abschließen.