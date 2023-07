Über 40 Grad: Kann ich meinen Urlaub wegen extremer Hitze stornieren?

Von: Franziska Kaindl

Im Juli und August haben beliebte Urlaubsregionen am Mittelmeer oft mit extremen Hitzewellen zu kämpfen. Aber ergibt sich daraus ein Anspruch auf eine kostenlose Stornierung?

In den Sommermonaten zieht es viele Deutsche an beliebte Urlaubsregionen am Mittelmeer – allen voran Italien, Spanien oder Griechenland –, um die Ferienzeit mit Sonne und Meer zu verbringen. Ab einem gewissen Punkt macht gutes Wetter aber selbst den Urlaubern keinen Spaß mehr. Sich bei über 40 Grad an den Strand zu schleppen, kann zur Anstrengung werden, insbesondere, wenn es nicht genügend Schattenplätze gibt. An Sightseeing und viel Bewegung ist schon gleich gar nicht zu denken. Da überlegen sich viele Reisende, ob sie nicht doch lieber in der Heimat bleiben oder den Urlaub an einem etwas kühleren Ort verbringen wollen. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Extreme Hitze ist kein außergewöhnlicher, unvermeidbarer Umstand

Wer seine Reise eigenhändig aufgrund von extremer Hitze stornieren möchte, hat in der Regel schlechte Karten. Reiseveranstalter müssen nämlich nur dann Geld zurückzahlen, wenn sie eine gebuchte Leistung nicht erbracht haben. Darüber informiert der Rechtsanwalt Paul Degott im Interview mit RTL und ntv.

Sightseeing an einem heißen Urlaubstag kann extrem schweißtreibend und anstrengend werden. © Grgo Jelavic/Imago

Zwar können sich Reisende in manchen Fällen auf „außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände“ berufen, um eine kostenlose Stornierung durchzusetzen – laut der Verbraucherzentrale zählen außergewöhnliche Wetterlagen wie extreme Hitze aber nicht dazu. „Wenn ich als Reisender im Juli oder August nach Spanien reise, will ich gerade in die Sonne fliegen und wenn die Sonne jetzt zu heiß ist, ist das nichts, was man dem Reiseveranstalter vorwerfen könnte“, erklärt auch Degott.

Zu den „außergewöhnlichen, unvermeidbaren Umständen“ gehören stattdessen Naturkatastrophen wie die Waldbrände, die aktuell auf Rhodos wüten. Aber auch hier kann erst kostenlos storniert werden, wenn sich das Hotel direkt in einem betroffenen Gebiet befindet.

Generell steht es Urlaubern immer offen, ihre Pauschalreise vor Reiseantritt zu stornieren. Dann kann der Reiseveranstalter jedoch eine Entschädigung verlangen und einen Teil des Geldes einbehalten. Je später Sie stornieren, desto teurer kommt es Sie in der Regel.

In welchen Fällen Reisende bei großer Hitze Geld zurückbekommen können

Eine kostenlose Stornierung ist generell schwierig, aber manchmal muss auch der Einzelfall betrachtet werden, wie Degott erklärt. Wenn zum Beispiel die Klimaanlage im Hotel ausgefallen ist, obwohl ein vollklimatisiertes Zimmer versprochen wurde, so könne sich daraus für Reisende ein Gewährleistungsanspruch oder ein Minderungsanspruch ergeben.

Die Stiftung Warentest empfiehlt, einen Mangel immer sofort beim Reiseveranstalter zu melden. Denn eine Minderung des Reisepreises könne erst ab der Mängelanzeige geltend gemacht werden. Daher sollten Sie nicht abwarten, sondern sofort handeln – und zwar am besten schriftlich. Fotos vom Mangel können ebenfalls helfen, die Ansprüche durchzusetzen.

Vier Tipps, um mit der Hitze am Urlaubsort umzugehen

Viel trinken : In heißen Regionen verliert der Körper mehr Flüssigkeit durch Schwitzen, daher ist es wichtig, regelmäßig Wasser zu trinken. Tragen Sie am besten immer eine wiederverwendbare Wasserflasche mit sich und füllen Sie sie, wann immer möglich, auf.

: In heißen Regionen verliert der Körper mehr Flüssigkeit durch Schwitzen, daher ist es wichtig, regelmäßig Wasser zu trinken. Tragen Sie am besten immer eine wiederverwendbare Wasserflasche mit sich und füllen Sie sie, wann immer möglich, auf. Teilen Sie den Tag richtig ein : Versuchen Sie, schweißtreibende Aktivitäten auf die frühen Morgen– oder späten Abendstunden zu legen – zum Beispiel Wanderungen oder Besichtigungen. Vermeiden Sie es, in der prallen Mittagssonne längere Zeit draußen zu verbringen. Nutzen Sie diese Zeit lieber für eine Pause oder entspannen Sie sich an einem schattigen Ort.

: Versuchen Sie, schweißtreibende Aktivitäten auf die frühen Morgen– oder späten Abendstunden zu legen – zum Beispiel Wanderungen oder Besichtigungen. Vermeiden Sie es, in der prallen Mittagssonne längere Zeit draußen zu verbringen. Nutzen Sie diese Zeit lieber für eine Pause oder entspannen Sie sich an einem schattigen Ort. Leichte Kleidung und Sonnenschutz : Tragen Sie lockere, helle und atmungsaktive Kleidung, die den Körper vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. Sonnenhut, Sonnenbrille und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor sind ebenfalls unverzichtbar, um Sonnenbrand und Hitzschlag zu verhindern.

: Tragen Sie lockere, helle und atmungsaktive Kleidung, die den Körper vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. Sonnenhut, Sonnenbrille und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor sind ebenfalls unverzichtbar, um Sonnenbrand und Hitzschlag zu verhindern. Unterkunft mit Klimaanlage: Buchen Sie eine Unterkunft, die über eine funktionierende Klimaanlage verfügt, um sich nach einem heißen Tag zurückziehen und abkühlen zu können. Falls keine Klimaanlage vorhanden ist, können Ventilatoren und kühlende Tücher oder ein nasses Handtuch auf der Stirn Abhilfe schaffen.

