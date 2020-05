Kostenlos stornieren: Sie können Ihren Sommerurlaub nicht antreten? Das sollten Sie wissen

Sie haben eine Reise gebucht, doch dürfen Sie wegen Corona nicht antreten? Dann sollten Sie einiges beachten, wenn Sie Ihr Geld zurückhaben möchten.

An Urlaub ist zu Corona-Zeiten* nicht zu denken.

Doch was tun, wenn der Urlaub storniert werden muss , weil man die Reise nicht antreten darf?

, weil man die Reise nicht antreten darf? In der Übersicht finden Sie alles, was Sie zur kostenlosen Stornierungen von Pauschalreisen und rund um das Thema Reisebuchungen* wissen müssen.

Welche Corona-Regelungen hinsichtlich der Reiseplanung gelten aktuell?

Diese Maßnahmen müssen Sie kennen, wenn Sie derzeit überlegen, eine Reise zu planen oder anzutreten:

Das Auswärtige Amt* hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen .

. Diese Reisewarnung gilt bis mindestens zum 14. Juni 2020 .

. Das Bundesgesundheitsministerium rät von allen Reisen ab, auch innerhalb Deutschlands.

Es gibt Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in allen Bundesländern und auch vielen Reiseländern.

Lesen Sie hier: Reise-Experten machen Hoffnung: Ist eine Urlaubsreise doch bald wieder möglich?

Wie kann ich meine Pauschalreise jetzt kostenlos stornieren?

"Kunden können eine Pauschal­reise kostenfrei stornieren, wenn am Urlaubs­ort oder in dessen unmittel­barer Nähe 'unver­meid­bare und außergewöhnliche Umstände' auftreten, die die Durch­führung der Pauschal­reise oder die Beför­derung von Personen an den Ziel­ort erheblich beein­trächtigen. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt als deutliches Indiz für außergewöhnliche Umstände", schreibt Stiftung Warentest.

Laut Verbraucherzentrale ist bisher noch nicht genau geklärt, wann ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand vorliegt, der eine kostenfreie Stornierung rechtfertigt. "Es dürfte aber wohl darauf ankommen, ob zum Zeitpunkt der Reise die unabwendbaren, außergewöhnlichen Umstände vorliegen und mit welcher Wahrscheinlichkeit davon zum Zeitpunkt der Stornierung ausgegangen werden konnte", so die Verbraucherzentrale.

Kostenlos die Pauschalreise stornieren? Ja!

Die welt­weite Reisewarnung des Auswärtigen Amts bedeutet also, dass Reisende kurz bevor­stehende Pauschal­reisen ins Ausland unter Berufung auf außergewöhnliche Umstände kostenlos stornieren können. Sollte dem Reise­ver­anstalter die Reisewarnung als Begründung nicht ausreichen, rät die Stiftung Warentest zu weiteren Argumenten.

Diese können sein:

Rund­reisen sind wegen der Abriegelung ganzer Städte oft nicht wie geplant durch­führ­bar.

Wesentliche Sehens­würdig­keiten oder Routen vor Ort sind gesperrt.

Viele Länder haben ihre Grenzen geschlossen, sodass Einreisen nicht mehr möglich sind.

Anste­ckungs­gefahr

Diese Umstände können Reisende laut den Experten zum kostenlosen Rück­tritt des Reise­vertrags berechtigen. Auch Veranstalter können Reise­verträge aus diesen Gründen kündigen, so Stiftung Warentest*.

Aber: Schaden­ersatz steht Touristen in der Regel nicht zu.

Lesen Sie hier: Corona-Krise: Wann wird Urlaub in den USA wieder möglich sein?

Kostenlos die Individualreise stornieren? Möglich.

Sollten Sie eine individuelle Reise gebucht haben, müssen Sie trotz Einreise­verboten und genereller Reisewarnung genau in die Verträge der Airlines und Hotels schauen. Möglich ist die kostenlose Stornierung der Individualreise etwa, wenn

Hotels oder Trans­port­mittel nicht genutzt werden können, weil sie etwa in einem Sperr­gebiet liegen

Deutsches Recht gilt

Ansonsten sollten Reisende direkt beim Veranstalter anfragen.

Lesen Sie hier: Herbsturlaub planen: Kennen Sie schon die schönsten Kleinstädte Deutschlands?

Sommerurlaub & Corona: Sollte ich schon jetzt stornieren oder noch abwarten?

Zunächst muss beachtet werden, dass Reisen derzeit aufgrund außergewöhnlicher Umstände nur bis einschließlich 14. Juni storniert werden können. Denn bis dahin gilt - vorerst zumindest - die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Wer also im Juli oder August - oder einen noch späteren Zeitraum - Urlaub gebucht hat, der sollte überlegen, wie er nun vorgehen möchte. Denn: Die Kosten für eine Stornierung fallen niedriger aus, wenn Sie vorzeitig stornieren. Je näher die Stornierungen am eigentlichen Reisedatum liegt, desto höher fallen auch die Kosten aus.

Wichtig: Sie sollten also stets die Entwicklung der Corona-Lage am jeweiligen Urlaubsziel im Auge behalten und prüfen, welche Stornierungs- und Umbuchungs-Bedingungen des Reiseveranstalters, der Airline oder der Unterkunft gelten.

Auch interessant: Stiftung Warentest: Diese Auslandskranken­versicherungen haben die besten Tarife.

sca

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Zur Fotostrecke

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.