Urlaub 2021: Touristen-Ansturm auf bekannte Insel in Griechenland

Beliebtes Ziel

Seit dem 20. Juni gilt für Griechenland keine Reisewarnung mehr. Das Land liegt im Trend: Bei der Tui zählen Kreta, Rhodos und Kos zu den fünf beliebtesten Urlaubszielen 2021. Vor Ort in Hersonissos auf Kreta war es zuletzt aber (noch) ruhig.

Kreta - Corona hat viel verändert: das Reisen, das Sicherheitsbedürfnis, unser Verhältnis zu Nähe und Distanz. Wer weiß, wann wir wieder mit wildfremden Menschen in der Bar stehen, eng an eng. Auf 1,5 Metern keine zwei, sondern fünf Leute, die am Ende womöglich noch aus einem Glas trinken. Musik hören. Tanzen.

Auf Kreta kehrt das touristische Leben langsam zurück.* So ist die Corona-Pause in Hersonissos vorbei. Es kommen wieder Gäste, die Gastronomie öffnet wieder. „Wo kommt ihr her? Wollt ihr was trinken? Ich gebe euch einen Ouzo aus.“ Eifrig buhlen die Kellner, die an der Strandpromenade in Hersonissos ihre Restaurants betreiben, um Gäste. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA