Kreuzfahrt-Angestellter enthüllt: Diesen protzigen Lebensstil legt die Crew an Bord an den Tag

Wie es wohl ist, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten? Eine ehemaliger Kreuzfahrtschiffsarzt verrät, wie entspannt und luxuriös es wirklich zugeht.

Mitarbeiter von Kreuzfahrten führen einen "Traum"-Lebensstil an Bord? Das will zumindest ein ehemaliger Schiffsarzt über die Arbeit an Bord gehört haben. Doch wie luxuriös ist das Leben dort wirklich?

So luxuriös kann das Leben auf dem Kreuzfahrtschiff für Mitarbeiter sein

Der ehemalige Kreuzfahrtschiffsarzt Ben MacFarlane erklärte gegenüber dem britischen Express, wie sich das Leben für höher gestellte Mitarbeiter auf der Kreuzfahrt gestaltet. Die Informationen dazu habe er von einem Kreuzfahrt-Mitarbeiter erhalten.

Dieser sagte, wenn man frische Wäsche brauche, müsse man seine schmutzigen Sachen einfach auf dem Boden der Kabine liegen lassen. "Lass sie auf deinem Kabinenboden liegen und sie werden mitgenommen und gereinigt, schneller als du "Chinesische Wäsche" sagen kannst."

Lesen Sie hier: Dieses Verbrechen gibt es auf Kreuzfahrten besonders häufig - und es ist nicht Diebstahl.

Er fügte hinzu: "Du kannst jederzeit ins Spa gehen oder im Fitnessstudio trainieren und jeden Abend ins Theater gehen. Unterschreibe einfach für alles, was du essen oder trinken möchtest und es ist kostenlos. Du bekommst Rabatte, wenn du etwas aus den Geschäften willst und bezahlst deine Rechnung nicht. Das ist die Art von Leben, von der Menschen träumen, mein Freund."

Video: Neun skurrile Kreuzfahrt-Fakten

Auch interessant: Kreuzfahrt-Unternehmen wollen diese Geheimnisse vor Ihnen verbergen - wir verraten sie Ihnen.

sca