Experte rät: Packen Sie immer diesen Gegenstand ein, wenn Sie auf Kreuzfahrt gehen

Sie machen sich Sorgen, bei der Kreuzfahrt etwas Wichtiges Zuhause zu vergessen? Dann hat ein Experte nun einen Tipp für Sie, damit ja nichts schiefgehen kann.

Eine Kreuzfahrt-Reise soll für Entspannung und Abenteuer sorgen.

soll für Entspannung und Abenteuer sorgen. Damit ist aber schnell Schluss, wenn beim Packen wichtige Gegenstände vergessen werden.

Was Sie auf einer Kreuzfahrt unbedingt dabei haben sollten, erklärt ein Experte.

Bevor es in den Urlaub geht, steht immer das Packen an. Für viele eine lästige Aufgabe, die trotz Checkliste oft damit endet, dass wichtige Dinge daheim vergessen werden. Manchmal liegt es auch daran, dass man erst während der Reise bemerkt, was man eigentlich gebraucht hätte.

Kreuzfahrt-Experte verrät, was Sie auf dem Schiff immer dabei haben sollten

Umso besser, dass ein Experte nun einen Tipp für Urlauber parat hat, die vielleicht zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff reisen und womöglich nicht daran denken, einen hilfreichen Gegenstand einzustecken*.

Wie der Kreuzfahrt-Experte* Adam Coulter nämlich erklärt, sei es für viele Reisende nützlich, ein Verlängerungskabel mitzunehmen. Nicht nur das: "Ältere Kreuzfahrtschiffe sind auch bekannt dafür, nicht genügend Steckdosen für alle technischen Gadgets und Gimmicks vorzuweisen, die Urlauber heutzutage bei sich haben", berichtete Coulter dem britischen Online-Portal Express. Deshalb empfiehlt er den Passagieren eine eigene Steckdosenleiste mitzubringen.

Allerdings seien bei den meisten Kreuzfahrtschiffen nur welche ohne Überspannungsschutz erlaubt. Darum sollten sich Urlauber vor Antritt der Reise informieren, was auf das jeweilige Kreuzfahrschiff mitgebracht werden darf.

Nicht nur Steckdosenleiste: Auch das sollten Sie auf dem Kreuzfahrtschiff dabei haben

Ebenfalls wichtig ist ein Adapter. So kann es sein, dass sich an Bord andere Steckdosen befinden, als Sie von Zuhause gewohnt sind. Auf der sicheren Seite sind Sie mit einem Multi-Reiseadapter, der auf mehrere Steckdosen passt. Oder überprüfen Sie einfach im Voraus, welche Art von Steckdosen sich an Bord befinden.

Zwar lassen sich an Bord oft die passenden Adapter nachkaufen, wie der Experte berichtet, doch die seien meist deutlich überteuert. Darum ist es immer günstiger, selbst einen Adapter dabei zu haben - und den können Sie schließlich immer wieder gebrauchen.

