Großer Kreuzfahrt-Guide: Welche Linie ist die richtige für meine Reise?

Ist Kreuzfahrt gleich Kreuzfahrt? Sicher nicht - aber wo liegen die konkreten Unterschiede? Und für welche Kreuzfahrtlinie sollte man sich am besten entscheiden?

Sie wollten schon immer mal auf Kreuzfahrt gehen? Dann fällt die Wahl wahrscheinlich auf eine der folgenden Kreuzfahrtlinien: Aida, MSC, Tui Cruises, Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Lines, Princess Cruises, Royal Caribbean oder Celebrity Cruises. Zu diesen acht Kreuzfahrtlinien haben wir Ihnen in einem Überblick die wichtigsten Informationen zusammengestellt, damit Ihnen die Wahl der für Sie richtigen Kreuzfahrt leichter fällt.

Bevor aber ein Überblick über die Vor- und Nachteile der einzelnen Kreuzfahrtlinien gegeben werden kann, muss zunächst einmal geklärt werden, welche Faktoren überhaupt relevant sind, wenn man eine Kreuzfahrt buchen möchte. Worauf kommt es an?

Was gibt es bei der Wahl der Kreuzfahrtlinie zu beachten?

Viele Faktoren spielen auf der Kreuzfahrt eine Rolle und bestimmen, ob man sich als Passagier wohlfühlt. Wir haben die wichtigsten für Sie unter die Lupe genommen.

Atmosphäre auf dem Kreuzfahrtschiff:

Wie ist die Atmosphäre auf dem Kreuzfahrtschiff? Dies ist ein sehr subjektiver Aspekt, mehr ein Gefühl, das sich jedoch durch verschiedene Faktoren grob zusammenfassen lässt. Wichtig dabei ist etwa, wie streng die Regeln im Hinblick auf Abendgarderobe sind und wie elegant es auf dem Schiff zugeht. Aber auch, wie viel an Bord gefeiert wird, wie locker die Stimmung dabei ist und welche Aktivitäten an Bord am beliebtesten sind.

Aktivitäten und Freizeitprogramm auf dem Kreuzfahrtschiff:

Es versteht sich von selbst, dass Kreuzfahrtpassagiere verschiedenen Aktivitäten an Bord unternehmen möchten. Dabei unterscheiden sich natürlich die Vorlieben. Sitzen Sie lieber in Ruhe am Kreuzfahrt-Pool und genießen einen kühlen Drink in der Sonne? Lieben Sie jegliche Art von sportlicher Betätigung? Oder haben Sie es gerne wild mit Wasserrutschen, Disco und Kreuzfahrt-Casino? Auch das sind Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie Ihre Kreuzfahrtlinie wählen.

Lesen Sie hier: Auf Kreuzfahrt mit Hund: Was muss ich beachten?

Welche Passagiere sind auf dem Kreuzfahrtschiff?

Was die Passagiere oder besser gesagt das Publikum auf einem Kreuzfahrtschiff angeht, gibt es große Unterschiede. Die Art der Passagiere kann stark variieren: Manche sind auf Luxus eingestellt, manche auf Party, manche wollen Urlaub mit der ganzen Familie auf dem Schiff machen. Manche haben für die Kreuzfahrt richtig viel Geld hingeblättert, manche haben ein Sparangebot in Anspruch genommen. Nehmen Sie sich vorher die Zeit zu recherchieren, für welche Zielgruppe die jeweilige Kreuzfahrt gedacht ist. Schließlich verbringen Sie mit den anderen Passagiere mehrere Tage gemeinsam auf dem Schiff.

Lesen Sie hier: Schiffsarzt verrät Geheimnis über Kreuzfahrt-Koch: Diese ekelhafte "Zutat" mischt er ins Essen.

Größe und Ausstattung des Kreuzfahrtschiffes:

Kreuzfahrtlinien überbieten sich in den letzten Jahren gegenseitig - immer größer und besser muss ein Kreuzfahrtschiff sein. Die Ausstattung wird immer pompöser und luxuriöser. Doch auch hierbei gibt es Unterschiede, die es gilt, vor der Buchung herauszufinden.

Kosten für die Kreuzfahrt:

Zu guter Letzt bleibt noch der für viele Menschen vielleicht wichtigste Faktor: Wie viel kostet mich so eine Kreuzfahrt eigentlich? Auch hier zielen die Kreuzfahrtlinien auf verschiedene Zielgruppen ab - und Sie sollten wissen, ob Sie dazu zählen.

Lesen Sie hier: Aida & Tui Cruises: Im Kreuzfahrt-Test gab es bei einem von beidem nichts zu beanstanden.

AIDA Kreuzfahrten

Aida-Kreuzfahrtschiffe bieten familienfreundlichen Urlaub: Von Kinderbetreuung im Kids Club über vielfältige Aktionen für die Kinder bis hin zu Wasserrutschen und Klettergärten ist an Bord einiges geboten. Doch auch Paare ohne Kinder sind auf Aida-Schiffen gut aufgehoben. Bei Spa-Anwendungen oder in romantischen Kabinen ist die Atmosphäre stilvoll und doch nicht abgehoben. Grundsätzlich sind die Zielgruppen der Aida-Schiffe Gäste jeden Alters, die gerne Aktivurlaub machen, aber auch Familien und Kulturinteressierte.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt-Ziel kostet bis zu 10.000 Euro - und es gibt nicht einmal Ausflüge an Häfen.

MSC Kreuzfahrten

MSC Kreuzfahrten werden von Pauschalurlaubern unternommen, die auf einen gehobeneren Standard im Vier-Sterne-Bereich wert legen. Dabei ist das Alter nebensächlich. So sieht auch die Atmosphäre an Bord aus: Es geht locker zu, Feste werden gediegen gefeiert, Familien sind oft und gern gesehen.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt-Mitarbeiter beichten: Diese Skandale sind auf hoher See wirklich passiert.

Kreuzfahrten von Tui Cruises

Bei Kreuzfahrten von Tui Cruises ist immer wieder die Rede vom Wohlfühlkonzept. Es gibt hierbei Angebote, die auf sehr spezielle Zielgruppen zugeschnitten sind wie etwa Full Metal Cruise, Schlagerreisen oder andere Themenkreuzfahrten. So soll sich jede Zielgruppe besonders gut aufgehoben fühlen. Auch beim Preis ist vom Wohlfühlpreis die Rede.

Lesen Sie hier: Diese versteckten Kosten auf der Kreuzfahrt machen Ihre Reise teurer - schauen Sie genau hin.

Kreuzfahrten von Carnival Cruise Lines

Jedes Jahr segeln Millionen von Passagieren mit der britisch-amerikanischen Kreuzfahrtlinie Carnival Cruise Lines, die unter anderem für eher erschwingliche Preise bekannt ist. Nicht nur, dass die Kreuzfahrt an sich vergleichsweise günstig ist, sondern auch zusätzliche Dinge wie Getränke oder Internet kosten auf Schiffen der Carnival Cruise Lines weniger.

Sie Atmosphäre auf den Schiffen ist entspannt, es geht nicht formell zu. Nicht umsonst sind die Schiffe bekannt als "Fun Ships", also "Spaß-Schiffe". Hier trifft man eher jugendliche oder jung gebliebene Menschen und preisbewusste Familien an.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt-Geheimnis? Halten Sie auf dem Schiff nach diesem einen Herren Ausschau.

Kreuzfahrten von Norwegian Cruise Lines

Die Kreuzfahrten der Norwegian Cruise Lines sind für eine große Bandbreite an angebotenen Aktivitäten bekannt. Neuere Schiffe haben sogar Go-Kart-Bahnen oder extreme Wasserrutschen, die über den Rand des Schiffes hinausragen. Norwegian Cruise Line ist zudem eine Kreuzfahrtlinie für den Massenmarkt: Hier sind alle Altersgruppen und Typen an Bord willkommen und gut aufgehoben. Die Atmosphäre ist entspannt, ein Hauch von Luxus ist spürbar. Die allgemeinen Preise auf dem Schiff sind jedoch höher als bei einigen anderen Kreuzfahrtlinien.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrt statt Pflegeheim: Senioren schippern auf Kreuzfahrtschiff ihrem Lebensabend entgegen.

Kreuzfahrten mit Royal Caribbean

Die Kreuzfahrtschiffe der Royal Caribbean sind die größten der Welt. Zudem will die Linie auch sonst Rekorde wie etwa mit der höchsten Rutsche auf See brechen. Ein umfassendes Freizeitangebot wird den Passagieren hier geboten: Auf den Schiffen gibt es Eislaufplätze und Laser-Tag sowie zahlreiche Bars, Restaurants und Pools. Schiffe der Royal Caribbean sind jedoch auch entsprechend hochpreisig, die Atmosphäre eher gehoben.

Auch interessant: Pep-Angebote für Kreuzfahrten: Was bedeuten sie und für wen lohnen sie sich?

sca