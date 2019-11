Kreuzfahrt-Inspektionen: So sauber (und schmutzig) geht es auf den Schiffen zu

Kreuzfahrt-Inspektionen dienen zur Orientierung für Passagiere, auf welchen Schiffen hoher Standard an Sauberkeit und Hygiene herrscht. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Kreuzfahrtschiffe werden regelmäßig Inspektionen unterzogen, die sie auf Herz und Nieren prüfen. Getestet werden hierbei auch die Faktoren Hygiene und Sauberkeit. In der Übersicht finden Sie die Punktzahlen verschiedener beliebter Kreuzfahrtschiffe sowie einzelne Verstöße im Hinblick auf Hygiene.

Die Inspektionen der Kreuzfahrtschiffe werden vom "Center for Disease Control and Prevention's Vessel Sanitation Program" durchgeführt. In der Bewertung werden insgesamt 100 Punkte vergeben. Werte unter 85 gelten als "nicht zufriedenstellend". Selbst bei guten Bewertungen fanden sich immer wieder kleinere Mängel auf den Kreuzfahrtschiffen. Diese beziehen sich in dieser Übersicht ausschließlich auf den Zeitraum, in dem der konkrete Test durchgeführt wurde.

AIDA Kreuzfahrten

Kreuzfahrtschiff: AIDA Vita

Geprüft: 16. August 2019

Punktzahl: 94

Mängel:

Im Bereich von Nahrungsmitteln gab es lebende Fliegen.

Auf einem Rotweinkühler lagen tote Schädlinge.

TUI Cruises

Kreuzfahrtschiff: Mein Schiff 1

Geprüft: 20. September 2019

Punktzahl: 98

Verstöße:

Das Omelette-Buffet sei nur einmal am Tag gereinigt, gespült und desinfiziert worden, obwohl Passagiere in direkte Berührung damit kommen.

Fruchtfliegen seien um ein paar Lebensmittelbereiche herumgeflogen.

Royal Caribbean

Kreuzfahrtschiff: Empress of the Seas

Geprüft: 15. September 2019

Punktzahl: 97

Verstöße:

Kleine Fliegen wurden auf Lebensmitteln wie Käse am Buffet gesichtet.

Der Käse sei danach entfernt worden.

An einem anderen Buffets seien die Abdeckungen für Haferflocken nicht selbstschließend gewesen, es habe außerdem keinen Hustenschutz gegeben.

Carnival Cruises

Kreuzfahrtschiff: Legend

Geprüft: 10. September 2019

Punktzahl: 99

Mängel:

Nicht ausreichend abgedecktes Tiramisu, so dass sich Feuchtigkeit sowie gefrorenes Wasser auf dem Dessert gebildet hatte.

Die Schalen Tiramisu und alle anderen unbedeckten Lebensmittel seien anschließend entsorgt worden.

Celebrity Cruises

Kreuzfahrtschiff: Eclipse

Geprüft: 6. August 2019

Punktzahl: 99

Mängel:

Auf einer vorangegangenen Reise beendete ein Kreuzfahrt-Mitarbeiter im Bereich Lebensmittel mit akuten Gastroenteritis-Symptomen seine Schicht.

Sein Arbeitsbereich sei desinfiziert worden.

Die Regale für die Lagerung von Spirituosen/Vitrinenschränken seien stark mit Staub verschmutzt gewesen.

Holland America Line

Kreuzfahrtschiff: Zaandam

Geprüft: 17. August 2019

Punktzahl: 99

Mängel:

An einer Eiscreme-Ausgabe seien mindestens zehn Schalen mit Speiseresten verschmutzt gewesen, mindestens zwei Schalen seien nass gewesen.

Alle Schalen wurden daraufhin zur erneuten Reinigung geschickt.

Eines des Cafés habe eine klebrige Substanz entlang der Dichtung des Deckels der Eismaschine aufgewiesen.

Princess Cruises

Kreuzfahrtschiff: Royal Princess

Geprüft: 11. September 2019

Punktzahl: 94

Verstöße:

Haare und Staub seien auf einem Tablett mit Deckeln von Kaffeekannen gefunden worden.

Fruchtfliegen seien an anderer Stelle gefunden worden.

Regent Seven Seas

Kreuzfahrtschiff: Seven Seas Navigator

Geprüft: 21. September 2019

Punktzahl: 95

Verstöße:

Ein Tablett mit 38 Canapés haben sich in einem Schrank mit der Aufschrift "Zeitkontrolle" befunden.

Die Lebensmittel und das Innere des Schrankes hätten einen üblen Geruch verströmt.

Lebensmittel seien kühl gewesen, erweckten jedoch nicht den Anschein, frisch zu sein.

