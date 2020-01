Kreuzfahrt-Mitarbeiter von deutschen Touristen genervt - "Menschen zweiter Klasse"

Also bei aller Liebe, die Kunden zahlen mehrere Tausend€ für so eine Kreuzfahrt. Wenn ich also bei einer deutschen Reederei buche, wie Aida und Co,dann kann ich erwarten das auf dem Schiff deutsch gesprochen wird. Nicht der zahlende Gast muss lernen, das geht nur umgekehrt. Ich arbeite selbst im Tourismus und bin erstaunt was angebliche "Kollegen" da vom Stapel lassen.

Wenn Sie dem Personal schon (nicht) "zumuten wollen, sich Ihrer unglaublichen Forderung in Bezug auf die deutsche Sprache zu belästigen" [sic], dann sollten Sie diese doch aber wenigstens beherrschen. ;-)

Und ja, international wird eben Englisch gesprochen... Natürlich ist es Ihr Recht, provinziell zu bleiben, aber dann vllt doch am besten zuhause. Wer philippinische Service-Mitarbeiter in irgendeinem unverständlichen dt. Dialekt anbrüllt, stellt halt in erster Linie die eigene Unbildung zur Schau. Mit den "Menschen zweiter Klasse" waren übrigens die Mitarbeiter gemeint, was sie in den Augen vieler deutscher Touristen sicher auch sind. 24 Stunden bedient zu werden IST eine unverschämte Forderung, darum gelten Kreuzfahrten ja auch als dekadent und spießig, bzw geben durch die Billig-Preise eben billigen Menschen die Möglichkeit, sich mal reich zu fühlen, bedienen zu lassen und andere wie Dreck behandeln zu können. Zusätzlich zu dem ganzen Dreck, den die Schiffe in die Umwelt blasen. Und haben Sie wirklich bei diesem Portal angerufen, obwohl Sie noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben, noch eine machen wollen? Wow... Das sind mal wirklich die Untiefen der Klischeekiste... :D