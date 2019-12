Unmenschliche Umstände: Mysteriöse Krankheit wütet an Bord der Norwegian Cruise

Es ist schon wieder passiert: Auf einem Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Lines sollen Passagiere auf mysteriöse Weise erkrankt sein. Was es damit auf sich hat, hier.

Was geht da nur vor sich? Medienberichten zufolge soll auf einem Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Lines eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen sein. Angeblich soll es schon das zweite Mal in einer Woche sein, dass Passagiere über Unwohlsein geklagt haben, heißt es weiter. Manche spekulieren jetzt, ob nicht sogar der Norovirus an Bord umgeht.

Mysteriöse Krankheit an Bord der "Norwegian Cruise": Passagiere eingesperrt und unter Quarantäne

Schließlich sollen Reisende vergangenen Sonntag (01. Dezember) über Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung berichtet haben. Die "Norwegian Cruise" legte daraufhin im Hafen von Los Angeles an. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und 19 Personen wurden untersucht. Diese sollen laut lokalen Medien nun an Bord unter Quarantäne stehen.

Bereits eine Woche zuvor wurden Berichte laut, dass mehrere Passagiere auf der Route nach Argentinien krank geworden und vier von ihnen sogar in ein Krankenhaus bei San Pedro gebracht worden sind. Ein Passagier schilderte zudem, dass sich sein Sohn am dritten Tag der Kreuzfahrt massiv übergeben musste und ihm zwar Medikamente vom Ärzteteam an Bord gegeben wurde, aber keine Diagnose folgte. Einem anderen Kranken wurde hingegen gesagt, dass er wohl an einer Magenschleimhautentzündung leiden würde.

Anschließend wurden er und seine Familie in der Kabine eingesperrt. "Ich sagte ihnen, dass das nicht okay wäre und meine Frau akzeptierte das auch nicht. Sie stritt mit ihnen und bekam schließlich ein separates Zimmer. Leider konnte ich mit meiner Familie nicht Thanksgiving feiern", zitiert der britische Express den Betroffenen.

Aufsichtsbehörde schlägt Alarm: Geht der Norovirus an Bord um?

Nun hat sich auch die Aufsichtsbehörde in Los Angeles eingeschaltet und ihre Befürchtung geäußert, dass es mit der Hygiene auf dem Schiff nicht weit her ist. So habe sie Sorge, dass eine Infektionskrankheit im Hafengebiet ausbrechen könnte. "Wenn das Schiff nicht so gereinigt ist, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Passagiere gewährleisten zu können, sollte ihm nicht erlaubt werden, das Dock zu verlassen", ließ die Aufsichtsbehörde verlauten. Angeblich soll dies geschehen sein und das S chiff soll bereits wieder in See gestochen sein.

