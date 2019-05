Neun skurrile Fakten über Kreuzfahrt-Schiffe, die Sie so noch nicht kannten

Wie viele Menschen gehen jedes Jahr über Bord? Was geschieht mit toten Passagieren? Und wie viel Essen verspeisen die Reisenden? Hier kommt die Antwort.

Kreuzfahrten werden unter Reisefans immer beliebter. Kein Wunder, schließlich ist auf den schwimmenden Hotels wohl für jeden Gast etwas geboten.

Kreuzfahrten: Das geschieht hinter den Kulissen

Ob feiern, Sport machen oder relaxen am Pool - auf schier unzähligen Decks lässt es sich für Passagiere wochenlang gut aushalten. Und zwischendurch sorgen Landgänge in fernen Ländern für Abwechslung. Doch von vielen Dingen an Bord bekommen Passagiere nichts mit.

Oder wissen Sie etwa, was mit toten Menschen an Bord passiert? Welchen Bedrohungen Kreuzfahrtschiffe ausgesetzt sind oder wie viel Gemüse die Schiffsküche für eine kurze Kreuzfahrt zubereitet? Mehr dazu sehen Sie hier in diesem Video:

Video: Neun skurrile Fakten über Kreuzfahrt-Schiffe

