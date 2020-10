Mann bucht Kreuzfahrt-Urlaub bei Aida – dann fällt ihm „Frechheit“ auf

Ein Mann buchte vor Kurzem eine Aida-Reise auf die Kanaren. Dann stellte er jedoch fest, dass er anders behandelt wird als andere Passagiere. Das steckt dahinter.

Trotz Corona-Pandemie planen viele weiterhin ihren Urlaub. Gerade in den Wintermonaten treibt es Reisende in den sonnigen Süden – so auch einen Mann, der vor Kurzem eine Aida-Reise auf die Kanaren buchte. Im Nachgang fiel ihm jedoch ein Detail auf, dass ihn auf die Palme bringt.

Österreicher bucht Reise bei Aida – doch er muss seinen Corona-Test selbst bezahlen

Die Corona-Pandemie hat die Urlaubsbuchung enorm verkompliziert. Nicht nur die Entwicklung bei den Reisewarnungen, sondern auch die Maßnahmen, die die Veranstalter zur Sicherheit der Reisenden vornehmen, sorgen zusehends für Verwirrung. Ein Österreicher, der im Dezember mit Aida auf die Kanaren fahren will, ist da nicht ausgenommen: Die Regelungen für den verpflichtenden Corona-Test bei Antritt der Kreuzfahrt-Reise fallen für ihn anders aus, als für die übrigen Passagiere – und das stößt im sauer auf.

In einem Beitrag auf Facebook stellt er Aida an den Pranger: „Jetzt muss ich lesen, dass alle Reisenden außerhalb von Deutschland den Covid-19-Test selber bezahlen müssen und dafür einen 50 Euro Shopping Gutschein bekommen. Wo bleibt hier die Gleichberechtigung!“, empört er sich. Dieses Vorgehen bezeichnet er als „Frechheit von Aida“.

Urlaubsstimmung für zu Hause Dieses Jahr wird es nichts mehr mit einer Reise? Dann holen Sie sich die Urlaubsstimmung mit einem Wandkalender (werblicher Link) nach Hause – und lassen Sie sich von den Kreuzfahrt-Destinationen inspirieren.

Auch interessant: Aida-Kundin stinksauer über abgesagte Kreuzfahrt-Reise: „Indiskutabel“

Kreuzfahrt-Urlaub: Aida nimmt Stellung zu Vorwürfen

Doch woran liegt die unterschiedliche Behandlung der Kreuzfahrt-Passagiere? Wie sich herausstellt, hat es einen bestimmten Grund, warum Deutsche den Corona-Test kostenlos machen dürfen und Reisende außerhalb Deutschlands nicht. Auf Anfrage des Online-Portals Der Westen erklärt eine Aida-Sprecherin: „Es ist so, dass Aida Cruises in Deutschland mit den Helios Kliniken kooperiert. Aida-Gäste können dort kostenlos einen Covid-19-PCR-Test machen lassen.“ Und da es die Helios Kliniken nur in Deutschland gibt, funktioniert der Deal nur mit deutschen Kunden.

Aida bietet Passagieren aus anderen Ländern deshalb einen Corona-Test beim Hausarzt oder in einem Testcenter an, heißt es. Die anfallenden Kosten sind laut Sprecherin aber selbst zu tragen: „Dafür bedankt sich Aida mit einem Shopping-Gutschein in Höhe von 50 Euro für die Bordshops.“ *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Lesen Sie auch: Urlaub auf Kreuzfahrtschiff: TUI geht drastischen Schritt und setzt Passagiere in Griechenland aus.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.