Bloß nicht: Warum Sie auf einer Kreuzfahrt nie grüne Socken tragen sollten

Partenkirchner Partnachklamm: Sturmschäden an der „Eisernen Brücke“

++ UPDATE ++ vom 10. Februar: Wanderer begeben sich auf dem Weg von der Partnachalm zur „Eisernen Brücke“ bzw. von Vordergraseck dorthin, immer wieder in große Gefahr, denn dieser Weg wird grundsätzlich im Winter nicht geräumt und gestreut (teilweise zu steil und eisig) und ist entsprechend beschildert. Nun ist durch den Sturm am 6. Februar im Bereich der Partnachklamm ein Baum umgebrochen, der wiederum genau auf das Geländer der „Eisernen Brücke“ und dann in die Klamm gestürzt ist. In der Klamm selbst gab es zum Glück keinen Schaden, ggf. wird der Stamm nur in kleinere Teile geschnitten, um im nächsten Hochwasser aus der Klamm transportiert zu werden.