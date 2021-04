Mittelmeer-Reise nur mit Corona-Impfung: Erste Reedereien stellen Pläne für den Sommer vor

Um die Sommer-Saison möglichst sicher zu begehen, setzten Kreuzfahrt-Reedereien immer mehr auf eine Corona-Impfung als Voraussetzung für den Antritt der Reise.

Schon seit einigen Monaten versuchen sich Reedereien mit ausgefeilten Hygienekonzepten an einem Neustart der Kreuzfahrt-Saison. Trotzdem kam es immer mal wieder zu Ausbrüchen des Coronavirus an Bord der Schiffe. Die britische Reederei Saga Cruises, die auf Gäste über 50 Jahre spezialisiert ist, setzte deshalb schon relativ früh auf eine vollständige Corona-Impfung der Passagiere. Andere Kreuzfahrtunternehmen ziehen nun nach und planen unter anderem Mittelmeer-Reisen für den Sommer – Zutritt nur für Geimpfte.

Norwegian Cruise Lines startet Reise-Saison im Juli: Mittelmeer-Reisen für Corona-Geimpfte

Ab dem 25. Juli 2021 startet die „Norwegian Jade“ von der Norwegian Cruise Line (NCL) mit geimpften Passagieren in die Kreuzfahrt-Saison im Sommer. Die einwöchige Reise soll von Piräus aus rund um die griechischen Inseln führen. Die „Norwegian Joy“ sticht ab dem 7. August von Montego Bay auf Jamaika aus in See. Ab dem 15. August folgt dann die „Norwegian Gem“ mit Kreuzfahrten von der Dominikanischen Republik aus. Alle drei Schiffe nehmen für ihre Kreuzfahrten nur Gäste auf, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, teilte das Unternehmen NCL mit. Diese Vorschrift soll vorerst bis zum 31. Oktober 2021 gelten.

Die Sommer-Kreuzfahrten auf den Schiffen „Breakaway“, „Dawn“, „Escape“, „Getaway“, „Sky“, „Spirit“, „Star“ und „Sun“, die für Juli und August geplant waren, wurden hingegen komplett abgesagt. Auch die Reisen der „Norwegian Epic“ bis zum 1. September 2021 und der „Norwegian Pearl“ bis zum 7. November 2021 werden nicht stattfinden.

Kreuzfahrt-Urlaub: Griechische Inseln mit Royal Caribbean für Gäste mit Corona-Impfung

Das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean kündigte ebenfalls Reisen für das Mittelmeer an. Ab dem 10. Juli bis in den Oktober hinein werden mit der „Jewel of the Seas“ mehrere Ziele in Griechenland und auf Zypern angesteuert – zum Beispiel Rhodos, Kreta, Mykonos und Santorin. Die Kreuzfahrten können laut einer Pressemitteilung des Unternehmens seit dem 7. April gebucht werden. Erwachsene Gäste müssen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein, während bei Passagieren unter 18 Jahren ein negativer Test genügt.

Griechenland-Kreuzfahrt mit Corona-Impfung bei Celebrity Cruises

Griechenland steht auch bei Celebrity Cruises auf dem Plan: Mit der „Celebrity Apex“ werden ab dem 19. Juni bis September die Inseln Mykonos, Rhodos, Santorin sowie Haifa und Jerusalem in Israel angelaufen. Reisen mit dem Schiff, das erst 2020 fertiggestellt wurde, können bereits seit dem 30. März gebucht werden. Hier gilt dieselbe Regel wie bei Royal Caribbean: Jeder Erwachsene muss einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung erbringen. Gäste unter 18 Jahren brauchen einen negativen PCR-Test.

Kreuzfahrten für Corona-Geimpfte: Was planen Aida, Tui Cruises und MSC?

Bei deutschen Kreuzfahrt-Urlaubern sind vor allem die Reedereien Aida, Tui Cruises und MSC beliebt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, plant nach aktuellem Stand aber keines der Unternehmen eine Corona-Impfpflicht für die Passagiere. (fk)

