TUI sagt erste Reise nach Kreuzfahrt-Neustart prompt wieder ab - „Langsam wird es lächerlich ...“

Urlaube mit dem Kreuzfahrtschiff: TUI Cruises sagt erste "Blaue Reise" ab

Update vom 22. Juli 2020: Ab dieser Woche starten nach langer Pause wieder die ersten Kreuzfahrt-Reisen bei TUI. Allerdings gibt es bei den sogenannten "Blauen Reisen", die derzeit angeboten werden, keine Landgänge. Die erste geplante Reise mit der Mein Schiff 1 musste zudem auch schon wieder abgesagt werden, wie einige Kreuzfahrt-Portale berichten. Das Schiff wäre am 31. Juli bei Kiel abgelegt und am 3. August wieder zurückgekehrt. Die Reise wurde bereits aus dem Buchungssystem entfernt.

Grund für die Absage sei die Crew gewesen, die sich nicht schnell genug an Bord hätte bringen lassen: „Aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen ist die Startmannschaft der Mein Schiff 1 noch nicht komplett an Bord. Daher fährt die Mein Schiff 1 entgegen der ersten Planung ‪ab dem 3. August 2020‬. Alle gebuchten Gäste der „Blauen Reise“ ‪vom 31.7. bis 3.8.2020‬ werden von uns informiert und erhalten ein attraktives Alternativangebot, an Bord zu kommen", heißt es in einem Statement von TUI Cruises.

Unter einem Beitrag auf der Facebook-Seite „TUI Cruises - Mein Schiff“ ärgert sich ein User über das „schlechte Zeitmanagement“: „Das Besondere an den ‚Blauen Reisen‘ ist, dass die genauso abgesagt werden. Tut mir leid, langsam wird es lächerlich“, meint er. Die „Blaue Reise“ wurde vor nicht einmal drei Wochen angekündigt. Laut dem Online-Portal Moin.de wundert sich zudem eine Facebook-Userin: „Sollten die nicht eh schon 14 Tage vorher an Bord sein, wegen Quarantäne?“

Immerhin die Mein Schiff 2 von TUI Cruises, die am 24. Juli für die erste „Blaue Reise“ in See stechen soll, ist aufbruchsbereit: TUI meldete auf Facebook, dass das Schiff am 22. Juli in Hamburg eingelaufen sei.

Kreuzfahrten: TUI und Aida nehmen endlich Betrieb wieder auf - ein Sache wird es vorerst nicht mehr geben

Ursprungsmeldung vom 9. Juli 2020: Aufgrund des Coronavirus fielen über Monate sämtliche Kreuzfahrten der Reedereien ins Wasser. Nach über drei Monaten soll es aber demnächst für Urlauber wieder losgehen: TUI Cruises und Aida* haben verkündet Ende Juli bzw. Anfang August wieder erste Reisen auf den Kreuzfahrtdampfern anzubieten. Allerdings ändert sich an Bord und am Programm einiges, um den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gerecht zu werden.

Große Änderung bei Kreuzfahrten: Bei TUI und Aida erstmal keine Landgänge

Die wohl größte und gewöhnunsgsbedürftigste Änderung bei den Kreuzfahrt-Reisen, die demnächst starten sollen, sind die fehlenden Landgänge. Schließlich machen diese in der Regel den Reiz einer Kreuzfahrt-Reise aus.

Sowohl TUI als auch Aida haben aber zunächst keine Zwischenstopps an Häfen eingeplant, sodass die gesamte Reise für Urlauber an Bord des Schiffes stattfinden wird. TUI startet mit den sogenannten "Blauen Reisen" ab dem 24. Juli auf der Mein Schiff 2. Dabei handelt es sich um drei- bis viertägige Kurzreisen, die in Hamburg beginnen und enden. Wie Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, der Süddeutschen Zeitung (SZ) verriet, sollen diese Reisen erstmal in Richtung Norwegen gehen. Das Bedürfnis nach Weite und Meer sei bei den Kunden groß, erklärte Meier, weshalb sie davon ausgeht, dass das Angebot von reinen Seereisen gut ankommen wird.

Die Schiffe werden dabei zunächst nur bis zu 60 Prozent ausgelastet sein und es sollen nur Balkonkabinen oder Suiten belegt werden. Beim Einchecken müssen Reisende einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und Fieber messen lassen. Ein Corona-Test vor Reiseantritt sei nicht geplant, doch an Bord gäbe es Möglichkeiten von Schnelltests, so Meier im Interview mit SZ.

Die dreitägige Reise ab und bis Hamburg ohne Anreise mit Premium Alles Inklusive kostet bei einer Doppelbelegung pro Person im Wohlfühltarif ab 599 Euro für die Balkonkabine - in der Suite sind es 949 Euro.

AIDA Programm im August: Das sind die Routen und Maßnahmen

Auch bei Aida heißt es demnächst wieder "Leinen los!", denn ab dem 5. August starten die AIDAperla in Hamburg, am 12. August die AIDAmar ab Rostock-Warnemünde und ab 16. August die AIDAblu ab Kiel in die Sommer-Saison. Es handelt sich ebenfalls um drei- bis viertägige Seereisen ohne Landgang - bei der Abreise in Hamburg führt die Route durch die Nordsee, während die Reise bei einem Start in Rostock-Warnemünde oder Kiel in die Ostsee führt.

Die Reisen finden mit angepassten Passagierkapazitäten statt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Vor der Reise muss von Urlaubern ein digitaler Gesundheitsfragebogen ausgefüllt werden, außerdem wird vor dem Check-in die Temperatur gemessen. Auch in Restaurants, Bars, Theater sowie Sport- und Wellnessbereichen wird es angepasste Kapazitäten geben.

Eine Kreuzfahrt im August 2020 ab Hamburg, Warnemünde oder Kiel mit AIDA Premium und drei Übernachtungen wird es ab 495 Euro pro Person geben, während vier Übernachtungen ab 570 Euro pro Person buchbar sind. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

