Kreuzfahrten gelten als sicher - warum sie daher gefährlich werden können, verrät Experte

Diejenigen, die in diesem Jahr eine Kreuzfahrt unternehmen wollen, sollten sich vorher genau informieren - damit ihre Sicherheit gewährt ist.

Auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es wichtige Dinge, die zur Sicherheit der Passagiere beitragen. Wir haben die wichtigsten für Sie zusammengestellt.

Kreuzfahrt-Inspektion: Wissen Sie über Ihr Schiff Bescheid?

Jonathan Mark erklärt auf der Website Cruise Fever die wichtigsten Faktoren zur Sicherheit auf Kreuzfahrtschiffen. Ein Hinweis dabei ist, dass man vor der Reise das Kreuzfahrtschiff unter die Lupe nehmen sollte.

Was er damit meint, ist, dass Kreuzfahrtschiffe über bestimmte Gesundheitswerte verfügen. Laut Cruise Lines International Association (CLIA) gibt es jährlich rund 60 Sicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsinspektionen auf Kreuzfahrtschiffen. Eine Übersicht über den Gesundheitswert aller Schiffe finden Sie hier.

Verfolgen Sie die Sicherheitsübungen auf dem Kreuzfahrtschiff aufmerksam

"Die Sammelübung oder Rettungsbootübung ist eine Praxis, an der jeder reguläre Kreuzfahrt-Passagier teilnehmen muss, auch wenn es seine hundertste Kreuzfahrt ist", so Mark. "Auch wenn es der am wenigsten lustige Teil der Kreuzfahrt ist, ist es wichtig für Passagiere und Crew."

Video: Tipps für eine sichere Kreuzfahrt

Achten Sie auf Ihren Alkoholkonsum auf der Kreuzfahrt

Auf Kreuzfahrten finden nicht selten feucht-fröhliche Veranstaltungen statt. Doch wie lustig es auch sein mag, so rät Mark dennoch dazu, über seinen Alkoholkonsum die Kontrolle zu behalten. "Nur weil man mit einem Getränkepaket fünfzehn alkoholische Getränke pro Tag trinken kann, bedeutet das nicht, dass man [so viele] trinken sollte."

Zu guter Letzt sei aber eine Sache am wichtigsten: "Die häufigste Art, wie sich Menschen auf einer Kreuzfahrt in Gefahr bringen, ist, nicht den gesunden Menschenverstand zu benutzen. Kreuzfahrten sind statistisch gesehen die sicherste Art, um Urlaub zu machen. Das veranlasst die Menschen, unachtsam zu sein, obwohl sie eigentlich die gleichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen sollten, als wenn sie sich in einem Urlaub an Land befinden."

