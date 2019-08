Ex-Kreuzfahrt-Mitarbeiter mit ungeahntem Geständnis: "Das Schwierigste, was wir ertragen..."

Kreuzfahrten ziehen immer wieder Menschen an, für eine Weile an Bord zu arbeiten und Monate lang durch die Welt zu schippern. Klingt traumhaft? Ist es nicht immer.

Kreuzfahrten sind für Passagiere eine entspannte Sache. Auch für die Crew ist eine Seereise eine feine Sache, doch kann es auch mal stressig werden. Vor allem, wenn eine bestimmte Situation eintritt.

Ehemaliger Kreuzfahrt-Mitarbeiter verrät: Das ist für die Crew belastend

Damit Kreuzfahrt-Passagiere den Service erhalten, für den sie gezahlt haben, muss es kompetente Mitarbeiter geben. Doch diese haben nicht immer nur eine schöne Zeit auf hoher See. In vielerlei Hinsicht ist es ein lohnender und spaßiger Job - er hat aber einen entscheidenden Nachteil, wie ein ehemaliges Crew-Mitglied eines Kreuzfahrtschiffes gegenüber dem britischen Express erklärte.

Joshua Kinser arbeitete zwischen 2006 und 2013 auf Kreuzfahrtschiffen. Ihm zufolge sei das Schwierigste auf der Kreuzfahrt, wenn es zwischen zwei Crew-Mitgliedern zu romantischen Beziehungen käme. "Das Schwierigste, was die meisten Crew-Mitglieder meiner Meinung nach ertragen müssen, ist der Härtefall, wenn sie sich in ein anderes Besatzungsmitglied auf einem Kreuzfahrtschiff verlieben", so Kinser.

"Es gibt eine sich ständig verändernde Gruppe von Besatzungsmitgliedern auf den Schiffen." Dabei gäbe es einen regen Wechsel auf dem Schiff. "Bei jeder Kreuzfahrt kommt eine neue Gruppe von Besatzungsmitgliedern an, um ihre Reise auf See an Bord dieses Schiffes zu beginnen. Die Gefahr, sich auf einem Kreuzfahrtschiff zu verlieben, besteht darin, dass die Person, in die du dich verliebt hast, eines Tages ihre Taschen packen und das Schiff verlassen wird."

Manchmal dauere die Liebe aber weiterhin an. "Manchmal zieht dich das Leben an Land oder auf dem Schiff in verschiedene Richtungen", so Kinser. "Oft ist die wahre Liebe über Bord gefallen und im Schiffsleben auf See verloren gegangen. Meeresströmungen sind eine mysteriöse Kraft, und oft ziehen sie die Liebe der Besatzungsmitglieder auseinander. Die Kraft des Ozeans hat viel Liebe ertränkt und viele Herzen erdrückt."

