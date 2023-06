Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff? Drei Dinge, die Einsteiger besser vorher wissen sollten

Von: Anne Hund

Eine Reise auf dem Kreuzfahrtschiff bietet Urlaubern viel Entspannung. Wer gut vorbereitet ist, kann mögliche Enttäuschungen vermeiden.

Kreuzfahrten sind für viele Urlauber der Inbegriff von Entspannung und Erlebnisurlaub. Neulinge tun sich mit dieser Art von Urlaub in der Regel leichter, wenn sie ein paar Grundregeln für das Reisen auf einem solchen Urlaubsschiff kennen. Hier die Antwort auf einige wichtige Fragen, die sich Einsteiger vor und während einer Kreuzfahrt häufiger stellen.

Kreuzfahrten sind für viele Menschen der Inbegriff von Entspannung. (Symbolbild) © Martin Wagner/Imago

Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff: Was ist im Preis wirklich inklusive?

Vielleicht mögen die Angebote mancher Anbieter auf den ersten Blick höher erscheinen als bei der Konkurrenz – bei der Frage, was im Preis alles enthalten ist, lohnt es sich allerdings zu rechnen. So könnten bei manchen Schiffen einige Leistungen inklusive sein, die bei anderen Anbietern extra kosten – so wie zum Beispiel Alkohol oder Getränke, die über Kaffee, Wasser und manchmal Tischwein hinausgehen.

Allgemein gilt auf vielen Schiffen „das Prinzip all inclusive“, heißt es weiter in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sprich, die Unterkunft und das Essen seien bezahlt. Allerdings gebe es Spezialitäten-Restaurants, deren Leistungen extra in Rechnung gestellt würden. Mitunter gebe es auch Getränke-Pakete gegen Aufpreis. Das könnte bedeuten, dass Wasser und der Tischwein inklusive sind, Cocktails beispielsweise stattdessen extra kosten.

Klar gibt es auch an Bord vieler Reedereien auch viele Freizeitmöglichkeiten wie zum Beispiel Fitnessstudios, zahlreiche Sportkurse und einen Spa-Bereich. Viele haben zudem auch Kinderbetreuung und Entertainment mit Künstlern und Experten zu bestimmten Themen im Programm.

Reise mit dem Kreuzfahrschiff: Wann ist der richtige Zeitpunkt, zu buchen?

Zwar gibt es laut Businessinsider.de „keine allgemeine Regel für den perfekten Buchungszeitraum“. Sich frühzeitig einen Überblick zu verschaffen, könnte sich allerdings gerade für Einsteiger lohnen. So würden die meisten Kreuzfahrtunternehmen ihre Reiserouten bereits im Winter vorstellen, heißt es ganz allgemein in dem Beitrag. Oft gebe es zudem „attraktive Frühbucherrabatte für Menschen, die ihren Urlaub auf dem Schiff schon zwölf Monate im Voraus buchen“. Und auch, um freie Wahl bei den Kabinen zu haben, sollte man „möglichst früh“ buchen, so der Tipp an Einsteiger gerichtet. Wer beim Reisen schon geübter ist und besonders spontan ist, könnte derweil von Last-Minute-Angeboten profitieren, die auch auf den Websiten der Reedereien manchmal zu finden sind.

Seekrankheit auf Kreuzfahrt vermeiden – Welche Kabine sollte man buchen?

Gerade, was die Kabine betrifft, sollten Reisende, die möglicherweise zu Seekrankheit neigen, vorausschauend planen. Das Portal Reisereporter.de rät, sich in solchen Fällen für eine „möglichst weit unten und in der Mitte des Schiffs gelegene Kabine“ zu entscheiden. Auch sonst sollte man sich, wenn es um die Wahl der Kabine geht, rechtzeitig informieren, so demnach der Tipp. Gerade, wenn man zum Beispiel besonders lärmempfindlich sein sollte. „Unter Decks, Bars, Restaurants oder der Küche kann es schon mal ziemlich laut werden“, schreibt der Reisereporter. Das muss grundsätzlich und im Einzelfall natürlich nicht der Fall sein. Doch könnte es „ganz schön unangenehm, wenn direkt über deinem Kopf scheppernde Geschirrwagen oder Jogger über die Laufstrecke poltern“, heißt es in dem Beitrag. Welche Kabinen unter diesen Bereichen lägen, könne man „einfach in den Deckplänen überprüfen“.

Auch Kabinen nahe der Ankerkette oder im Heck sollte man dem Bericht zufolge im Zweifel besser meiden. „Wenn der Anker ausgeworfen oder hochgezogen wird, rattert die Ankerkette ziemlich laut“, schildert der Reisereporter unter anderem – das Geräusch könnte man deshalb „besonders in den unteren Decks im Bug des Schiffs“ hören. „Im Heck dagegen dröhnen die Geräusche der Schiffsschrauben lauter, einige Passagiere berichten zudem mitunter von Dieselgeruch oder stärker wahrgenommenen Wellenbewegungen.“ Auch eine Kabine mit Balkon ist möglicherweise nicht für jeden gleich gut geeignet.