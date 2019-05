Kreuzfahrtschiffe, die mysteriöserweise untergehen: Offizier deckt Gefahr auf hoher See auf

Was dieser Artikel jetzt mit Kreuzfahrtschiffen zu tun hat, erschließt sich mir nicht (abgesehen davon, dass sie, wie alle anderen Schiffe auch, Opfer solcher Wellen werden können). Die Bezeichnung "Schurkenwellen" war mir völlig neu (wahrscheinlich eine wörtliche Übersetzung von "rogue waves"), aber wie ich dann in einer Recherche feststellte, wird sie tatsächlich hier und da verwendet. Eigentlich heißen diese Wellen auf Deutsch aber "Kaventsmänner". Auf Neudeutsch auch "Monsterwellen" (für den Merkur wäre eigentlich "Schockwellen" optimal, wenn das nicht was ganz anderes wäre).

Wie dem auch sei: Was der Artikel völlig ignoriert, ist der Umstand, dass an einer Software gearbeitet wird, die den Schiffen eine Vorwarnzeit von ganz wenigen Minuten verschafft. Was aber ausreichend sein kann, ein Schiff in die "richtige" Richtung zu drehen, nämlich mit dem Bug voraus frontal in die Welle zu gehen. Dabei hat man nämlich die besten Aussichten, das Abenteuer mit einem hinterher noch seetüchtigen Schiff zu überstehen.