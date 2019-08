Kreuzfahrtschiffe von Royal Caribbean müssen Reiserouten ändern - aus ernstem Grund

In der Karibik hat das Kreuzfahrtunternehmen Royal Cruise seine Routen drastisch geändert. Der Grund: Die Sicherheit der Passagiere.

Tropensturm Dorian bedroht derzeit die Ostkaribik. Das bekommen auch die Kreuzfahrtunternehmen zu spüren. Der Hurrikan bewegt sich aktuell in Richtung Barbados. Aufgrund der Entwicklungen hat Royal Caribbean die Reiseroute bei einigen Kreuzfahrtschiffen geändert.

Royal Caribbean ändert Kreuzfahrt-Route zur Sicherheit der Passagiere

Laut dem Portal IBT ist Royal Caribbean die erste Kreuzfahrtgesellschaft, die Änderung der Schiffsrouten vornimmt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kreuzfahrt-Passagieren keine Nachteile wegen der Wetterbedingungen entstehen, heißt es dort.

So werde die "Harmony of the Seas", eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, eine andere, siebentägige Route fahren als ursprünglich geplant: Anstatt durch den Osten der Karibik zu schippern, wird das Schiff den Westen der Karibik befahren. Zu groß sei die Gefahr, die von Hurrikan Dorian ausgehe.

Diese Orte sind derzeit von Hurrikan Dorian bedroht

Wie das National Hurricane Center laut IBT mitteilte, sind folgende karibische Gebiete im Hinblick auf Hurrikan Dorian gefährdet:

Kleine Antillen

Barbados

Antigua

St. Kitts

Dominica

Grenada

St. Lucia

St. Vincent

Grenadinen

Trinidad und Tobago

Änderung weiterer Kreuzfahrtschiffe der Royal Caribbean

Auch die "Symphony of the Seas" wird eine andere Kreuzfahrt-Route zurücklegen als geplant und auf den Westen der Karibik verlegt. Das Ziel St. Maarten wird das Schiff nicht anfahren. Ähnlich sieht es bei der "The Allure of the Seas" aus, die nun Kurs auf die westliche Karibik nimmt.

