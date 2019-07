Kreuzfahrtschiffsarzt verrät pikantes Geheimnis über Koch: Diese "Zutat" mischt er ins Essen

Ist es verkraftbar, mit den Informationen zur Abgasbelastung der Küstenbewohner (allerdings bis hunderte km weiter landwärts)

(Dreckige Luft vom Traumschiff? NDR - 45 Min - Was sind die Folgen für Umwelt und Hafenstädte?) und mit den Angaben zu den sklavenähnlichen Arbeits- und Lebensbedingungen des asiatischen Teils der Besatzungen in „Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff - Unter Deck“ – „Den Preis zahlen die Arbeiter“ Die Zeit 02/2019

an einer derartigen Kreuzfahrt teilzunehmen? Ist für den denkenden Menschen dieser Urlaub ein Genuss?