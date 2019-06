Vor Kroatiens Küste riesiger Hai gesichtet - Müssen Urlauber Angst haben?

Ein Video zeigt einen riesigen Hai vor Kroatiens Küste. Wie häufig ist es, dass Urlauber so etwas miterleben - und wie sehr müssen sie um ihre Sicherheit bangen?

Makarska - Urlauber haben vor der kroatischen Küste nähe Makarska einen Hai im Wasser entdeckt. Während eines Bootsausflugs machten Touristen ein Video mit dem Smartphone.

Hai vor Kroatiens Küste bis zu drei Meter lang

Einige Tage später soll der Fisch bei Korčula gesichtet worden sein. Laut Augenzeugen war das Meerestier bis zu drei Meter lang. Kroatischen Medien berichten, dass es sich um einen Blauhai gehandelt haben soll. Die Art gilt für den Menschen als potenziell gefährlich, da es mehrere Berichte von Attacken auf Menschen oder Boote gibt.

Allerdings seien die Angriffe äußerst selten, so die Experten. Der normale Lebensraum der Blauhaie liegt nicht im nahen Küstenbereich. Diese Art bewohnt gewöhnlich Ozeanische Gewässer und bewegt sich in Tiefen von rund 50 Metern. Warum dieser Hai so nah an die Küste kam, erklärt ein Hai-Experte im Video.

Was sagt der Experte: Darum kommt der Hai so nah an die Küste

Meeresbiologe Daniel Abed-Navandi hat eine Vermutung. Der Hai könnte gelernt haben, dass es in der Nähe von Booten Nahrung gibt. Touristen werfen oft Abfälle ins Meer, so etwas lockt eventuell einen Raubfisch an. Der Blauhai ist genaugenommen ein Kurzflossen-Makohai.

Dieser Hai gilt als einer der schnellsten Fische der Welt. Wer mit ihm im Wasser schwimmt, hat im Falle eines Angriffs kaum eine Chance. Doch was tun, wenn es doch zur Hai-Attacke kommt. Details gibt es im Video.

Im Video: Riesiger Blauhai vor Kroatiens Küste

