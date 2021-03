Kroatien-Urlaub an Pfingsten? Touristen sollen mit speziellem Programm gelockt werden

Kroatien wünscht sich sehnlichst die Urlauber zurück. Darum soll angesichts der Corona-Pandemie mit mehr Sicherheit geworben werden – und kostenlosen Schnelltests.

Was in der Mallorca-Aufregung ein wenig untergegangen ist: Auch in Kroatien gibt es Gebiete, die aktuell von einer Reisewarnung befreit sind – darunter die Gespanschaften Bjelovar-Bilogora, Istrien und Požega-Slawonien. Angesichts der dritten Corona-Welle bleibt aber auch hier der Tourismus aus. Hinzukommt, dass die Bundesregierung nun eine allgemeine Testpflicht für alle Reiserückkehrer will. Das heißt, jeder, der nach Deutschland einreist, muss bereist beim Abflug einen negativen Corona-Test vorlegen können, egal aus welchem Gebiet er anreist. Dennoch wünscht sich die kroatische Regierung, so bald wie möglich wieder Touristen begrüßen zu dürfen – am besten schon zu Pfingsten. Helfen soll ein eigens dafür initiiertes Programm: „Safe Stay in Croatia“.

Kroatien-Urlaub 2021: Regierung hofft auf Reisende an Pfingsten – mithilfe kostenloser Corona-Schnelltests

Das Label wurde vom Ministerium für Tourismus und Sport für Hotels und touristische Unterkünfte eingeführt, die Gesundheits- und Hygienestandards umsetzen. Es soll Touristen eine besondere Sicherheit garantieren. Wie tagesschau.de berichtet, sollen den Urlaubern zudem kostenlose Schnelltests angeboten werden: „Wir planen, touristische Test-Spots einzurichten, an denen wir sowohl Antigen- als auch PCR-Schnelltests anbieten würden“, erklärte die kroatische Tourismusministerin Nikolina Brnjac. Dennoch will Kroatien sich an den Regelungen Europas orientieren und keine Alleingänge starten, heißt es. Offenbar gibt es auch schon Reservierungen für Ostern, was die Ministerin begrüßt.

Corona-Pandemie: Kroatien ist stark vom Tourismus abhängig

Wie wichtig der Tourismus für Kroatien ist, zeigen die Zahlen aus den letzten Jahren: 2019 besuchten laut dem nationalen Tourismusverband rund 21 Millionen Urlauber das Land an der Adria. Davon kam ein Großteil aus Deutschland. Der Anteil des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt betrug 18,4 Prozent und liegt damit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weit vorn. Aktuell liegt der landesweite Corona-Inzidenzwert bei 161,1 (Stand: 23. März), wie der ADAC informiert. (fk)

