Kroatien-Urlaub: Alles zur Corona-Inzidenz, Delta-Variante und den Einreise-Regeln

Kroatien ist zum großen Teil kein Corona-Risikogebiet. Allerdings müssen auch hier Urlauber die Inzidenz im Blick haben – und sich an Einreise-Regeln halten.

In diesem Jahr zieht es viele deutsche Urlauber an die Strände Kroatiens. Das hängt zum einen mit der niedrigen Inzidenz zusammen, aber auch damit, dass die Einreise lange Zeit recht unkompliziert vonstattenging. Die Regeln haben sich zwar mittlerweile etwas verschärft, sind aber vergleichbar mit den Maßnahmen anderer Länder Europas. Was Sie über die aktuelle Corona-Lage und die Einreise-Regeln wissen müssen, erfahren Sie hier.

Corona-Inzidenz und Delta-Variante: die aktuelle Lage in Kroatien

Die 7-Tage-Inzidenz in Kroatien ist mit einem Wert von rund 26,4 (Stand: 28. Juli) noch weit unter der Grenze von 50 – ab dieser nimmt die Bundesregierung in der Regel eine Einstufung zum Corona-Risikogebiet vor. Dennoch ist zumindest ein Gebiet, nämlich die Gespanschaft Zadar, aus Sicht des Robert-Koch-Instituts als Risikogebiet* eingestuft, weil hier der Grenzwert überschritten wird. Für die übrigen Regionen Kroatiens gibt es allerdings keine Reisewarnung.

Der Anteil der Delta-Variante wird von der weltweiten Wirtschaftsinitiative GISAID dafür mit 100 Prozent beziffert. Das heißt, alle Neuinfektionen der letzten vier Wochen kamen durch die Delta-Variante zustande. Was die Impfungen angeht, liegt Kroatien im Vergleich zu Deutschland weiter hinten – insgesamt 34,3 Prozent der Bevölkerung sind laut der John Hopkins Universität vollständig geimpft (Stand: 27. Juli).

Das sind die aktuellen Einreise-Regeln für Kroatien

Alle Reisenden aus einem EU-Mitgliedstaat müssen bei der Einreise nach Kroatien ein gültiges, digitales EU-Covid-Zertifikat vorlegen. Mit diesem wird der Nachweis über einen negativen Corona-Test, einer vollständigen Impfung oder einer Genesung von Covid-19 erbracht. Ein PCR-Test darf maximal 72 Stunden alt sein, während ein Antigen-Schnelltest 48 Stunden zurückliegen darf. Die Einreise ist zudem schon nach der ersten Impfdosis erlaubt, wenn diese von Pfizer oder Moderna stammt und mindestens 22 bis maximal 42 Tage zurückliegt oder wenn diese von Astrazeneca stammt und mindestens 22 bis maximal 84 Tage zurückliegt. Genesene hingegen müssen ihre vergangene Erkrankung mit einem ärztlichen Attest oder einem positiven PCR- bzw. Antigentest nachweisen, der maximal 270 Tage und mindestens 11 Tage alt ist.

Zudem werden bei der Einreise die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer des Aufenthalts in Kroatien registriert. Um lange Wartezeiten an der kroatischen Grenze zu vermeiden, rät das Auswärtige Amt dazu, die Kontakt- und Aufenthaltsdaten schon vorab online zu hinterlegen.

Mit dem Auto nach Kroatien: Ist der Transit möglich?

Der Transit durch Österreich und Slowenien ist möglich. Bei der Durchreise durch Österreich braucht es keine digitale Einreiseanmeldung und auch keinen negativen Corona-Test, sofern das Land ohne Zwischenstopp durchquert wird. Ein kurzer Halt zum Tanken oder für einen Toiletten-Besuch ist aber in der Regel geduldet, wie der ADAC informiert. Auch der Transit durch Slowenien ist ohne Auflagen möglich, solange er innerhalb von zwölf Stunden vollzogen wird.

Kroatien-Urlaub: Diese Regeln gelten vor Ort

Hotels, Restaurants und Cafés haben in Kroatien wieder geöffnet – Restaurants dürfen zudem auch im Innenbereich wieder Gäste begrüßen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften und in Krankenhäusern sowie im Freien, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht. Wer diese nicht beachtet, muss mit einem Bußgeld rechnen. In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften ist zudem nur eine reduzierte Besucherzahl erlaubt.

Wer auf den kroatischen Inseln Urlaub macht, muss laut Auswärtigem Amt damit rechnen, dass Brücken- und Fährverbindungen kurzfristig eingeschränkt werden können, sodass das Betreten oder Verlassen der Inseln nicht möglich ist. Abgesehen davon können die Corona-Maßnahmen in den einzelnen Regionen voneinander abweichen. Informieren Sie sich also immer darüber, welche speziellen Regeln an Ihrem Urlaubsort gelten.

Diese Regeln gelten bei der Rückkehr nach Deutschland

Für die Rückkehr aus Kroatien nach Deutschland braucht es nach aktuellem Stand keine digitale Einreiseanmeldung und auch keinen negativen Test bzw. Nachweise einer Impfung oder Genesung. Einzig Flugreisende müssen verpflichtend am Abflugort einen negativen Corona-Test vorlegen – ansonsten dürfen sie nicht befördert werden. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter sechs Jahren.

Haben Sie sich allerdings in der Gespanschaft Zadar aufgehalten, die als Risikogebiet gilt, so müssen Sie bei der Einreise nach Deutschland die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Mit der Übermittlung eines negativen Tests, eines Nachweises über eine vollständige Impfung oder eines Nachweises über eine Genesung von Covid-19 über das Einreiseportal können Sie die verpflichtende, zehntägige Quarantäne beenden.

