Erleben Sie traumhafte Strände und actionreichen Wassersport an der Küste von Friaul-Julisch Venetien

Urlaubstage am Meer: perfekt für Familien, aber auch aktive Wassersportler. © Tommaso Balestra

Strandliebhaber aufgepasst: An der Adriatischen Küste finden Sonnenanbeter wie auch Wassersportler genau das richtige Fleckchen Erde zum Urlaubmachen.

Zwischen der benachbarten Region Ventien und der italienisch-slowenischen Grenze erstreckt sich die rund 130 Kilometer lange Küste Friaul-Julisch Venetiens. Sie ist der nördlichste Teil der gesamten Adria und des Golfs von Venedig. Mit ihren vielen blau schimmernden Lagunen, kleinen Inseln, traumhaften Sandstränden und malerischen Urlaubsorten findet hier jeder seine Lieblingsbeschäftigung im Urlaub. Wer es gerne ruhig mag, kann sich am Strand sonnen und im Meer baden. Wer lieber sportlich unterwegs ist, findet ein reichhaltiges Angebot an Wassersport. Zudem locken Bootsfahrten, Themenparks, Fahrradtouren und Thermen die Touristen in diese traumhafte Region.

Die Küste Friaul-Julisch Venetiens ist ideal für Familien, die Komfort und Spaß suchen. © Tommaso Balestra

An der Küste von Friaul-Julisch Venetien gibt es Strände für jeden Geschmack: Entdecken Sie Ihren Lieblingsstrand!

Die vielseitige Küste von Friaul-Julisch Venetien bietet so vieles: Von der Sandküste von Lignano Sabbiadoro über Grado, das als die „Sonneninsel“ bekannt ist, bis zu den Kieselstränden, den felsigen Ufern und den historischen gepflasterten Strandbädern, die den Golf von Triest charakterisieren, über Marina Julia bis nach Muggia, durch die Sistiana-Bucht und an der Stadt Triest vorbei.

Möchten Sie einen Tag am Meer mit Ihrer Familie verbringen zwischen Entspannung, Sicherheit und Unterhaltung? An der Küste der Region Friaul-Julisch Venetien finden Sie seichtes Wasser zum sicheren Schwimmen, Unterhaltung, Animation und Badeanstalten, die komfortabel und mit allen Dienstleistungen ausgestattet sind. Perfekt für Familien, die Komfort und Spaß gleichermaßen suchen.

Touristen, die nach einem exklusiven Angebot suchen, wählen stattdessen eine der VIP-Einrichtungen mit Infinity-Pools, Whirlpools mit Meerblick und Kingsize-Liegen für einen exklusiven Tag. Geräumige Pavillons und Lieferservice unter dem Sonnenschirm runden das traumhafte Angebot ab.

Ein entspannter Tag am Strand für die ganze Familie: die Adria-Küste hat viel zu bieten. © Tommaso Balestra

Hundefreundliche Strände sind der perfekte Ort, um unvergessliche Tage mit Ihrem Vierbeiner zu verbringen, während die freien Strände, die von unberührter Natur umrahmt sind, perfekt für diejenigen sind, die das Meer in absoluter Einfachheit erleben möchten. Die Küste von Friaul-Julisch Venetien ist nicht nur Synonym für einen Urlaub am Meer, sondern auch ein ideales Ziel, um die Natur richtig zu erleben!

So viel Meer, wie Sie möchten! Ein Sommer voller Entdeckungen und Erlebnisse. Genau hier. Mehr Informationen über die Strände der Küste Friaul-Julisch Venetiens

Erleben Sie Wassersport an der Küste von Friaul-Julisch Venetien

Langweilen Sie sich unter einem Sonnenschirm? Auch Abenteurer kommen im Urlaub in Friaul-Julisch Venetien nicht zu kurz. Wählen Sie aus einem breiten Angebot an Wassersportarten direkt am Strand aus: von SUP, Windsurfen und Segeln bis Kitesurfen. Mit dem Kanu lassen sich Naturreservate erkunden oder beim Schnorcheln der Meeresboden entdecken. Oder bescheren Sie Ihrem Strandtag eine Dosis Adrenalin, indem Sie Bananenboot, Schleppreifen und Parasailing ausprobieren!

Wem ein Tag am Strand zu langweilig ist, der findet viele spannende Sportangebote auf dem Wasser. © Tommaso Balestra

Egal ob Anfänger oder bereits Profi, finden Sie das richtige Angebot für Ihre Bedürfnisse. In der Region gibt es zahlreiche Einzelstunden oder wöchentliche Gruppenkurse, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, die von fachkundigen Lehrern geleitet werden. Verleihstellen für Sportgeräte und organisierte Touren stehen zu Ihrer Verfügung, um das Gebiet auf dem und im Wasser zu entdecken!