Kuriose Verkehrsregeln im Ausland: Bußgeld-Rabatt für Raser, die schnell zahlen

Andere Länder, andere Regeln

Seltsame Verkehrsvorschriften im Ausland sind nicht selten. In Spanien etwa können Raser sparen, wenn sie ihr Bußgeld schnell bezahlen – lesen Sie hier mehr:

Das Bußgeld für zu schnelles Fahren oder der Führerscheinentzug nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss sind bekannte Maßnahmen in Deutschland, die drohen, wenn Autofahrer die Verkehrsvorschriften missachten. Im Ausland ist das im Grunde nicht viel anders – nur, dass in einigen Ländern teils kuriose Strafen und Vorgaben gelten, die es in Deutschland nicht gibt. Wer etwa viel zu schnell fährt, muss in einem bekannten Urlaubsland sogar das Gefängnis fürchten.

HEIDELBERG24 berichtet über kuriose Verkehrsregeln im Ausland, die Urlauber kennen sollten

Es gibt aber auch Verkehrsvorschriften im Ausland, die einen schmunzeln lassen – zumindest, wenn man nicht selbst betroffen ist. Die Rede ist etwa von seltsamen Verkehrszeichen, die bloß zu bestimmten Zeiten gelten und ansonsten uninteressant sind. Kurios ist auch die Tatsache, dass es in Spanien einen Rabatt von 50 Prozent für Raser gibt, wenn sie ihr Bußgeld für die zu schnelle Fahrt innerhalb einer Frist bezahlen. In einem anderen Land geht es in Sachen Bußgelder sogar noch kurioser zu. (jsn)