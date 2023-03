Flug buchen für den Auslands-Trip: In welchen Fällen Sie lieber nicht mit Euro zahlen sollten

Von: Marcus Efler

Den passenden oder günstigsten Flug im Ausland finden Reisende oft im Netz. Meistens empfiehlt sich dann die Zahlung in der Landeswährung.

Wer eine Reise plant, kann sich nach wie vor im klassischen Reisebüro beraten lassen. Hier bekommt er in der Regel ein Rundum-Sorglos-Paket, inklusive einer Rechnung, die alle wichtigen Posten umfasst. Individual-Touristen, die sich ihren Trip mit Hilfe des Internets selbst zusammenstellen, können dadurch oft etwas Geld sparen – müssen aber auch auf versteckte Gebühren achten.

Dies betrifft auch immer wieder Airlines, und den Ticketkauf direkt auf deren Homepage. Dort locken oft Schnäppchen, vom Discount-Tarif in der Eco bis hin zum relativ günstigen Flug zu bestimmten Zeiten in der Business Class (die auch bald bei Lufthansa zeitgemäßen Komfort bieten soll).

Flug buchen für den Auslands-Trip: Dann sollte man nicht mit Euro bezahlen

Auslandsflüge können bei Zahlung mit Euro teurer sein (Symbolbild). © Markus Mainka/Panthermedia/Imago

Solange man von zu Hause aus fliegt, bezahlt man als deutscher Kunde relativ bequem in seiner eigenen Währung. Etwas anders dagegen sieht es für diejenigen aus, die aus einem Nicht-Euro-Land zurückfliegen, und das als einzelnes Ticket buchen – und für jene, die im Urlaubsland von einem Ort zum anderen fliegen, also beispielsweise USA-Touristen auf einem Mehr-Städte-Trip, oder Passagiere von Großbritannien nach Irland.

Dann haben Betroffene nämlich die Wahl, in welcher Währung sie die Rechnung begleichen: in der des Landes des Abflughafens, oder in Euro. In der Regel ist letzteres natürlich das bequemste. Doch meistens zahlt man genau dann drauf.

Flug buchen für den Auslands-Trip: Bis zu 13,3 Prozent mehr für Zahlung mit Euro

Das hat der Zahlungs-Service Wise ermittelt: In fast zwei Drittel der untersuchten Flug-Verbindungen war es teils deutlich günstiger, in der ausländischen Währung zu zahlen – etwa mittels Multiwährungskonto, wie es Wise selber, aber beispielsweise auch die Online-Bank Revolut anbieten.

Besonders deutlich war die Differenz laut Wise bei der ungarischen Billig-Airline Wizz: Die Flüge sind bis zu 13,3 Prozent teurer, wenn Passagiere sie in Euro statt in der Landeswährung des Start-Flughafens (etwa Konvertible Mark in Bosnien und Herzegowina) bezahlen. Bei Ryanair beträgt der Euro-Zuschlag laut Wise durchschnittlich 6,6 Prozent, bei Easyjet 4,8 Prozent.

Flug buchen für den Auslands-Trip: Nachrechnen lohnt sich

Allerdings gibt es auch Fluglinien wie etwa Turkish Airlines, bei den die Zahlung in Euro günstiger ist. Bei jeder Buchung sollte man sich also die Preise für beide Währungen anzeigen lassen, und per Währungsrechner vergleichen.

Das Prinzip der verdeckten Kosten bei Zahlung in Euro ist auch vom Kreditkarten-Einsatz im Ausland bekannt: Oft wird man dann gefragt, ob man in der einheimischen Währung oder gleich per Euro zahlen möchte. Letzteres ist fast immer teurer, da das ausländische Geldinstitut deutlich schlechtere Wechselkurse berechnet als die eigene Hausbank.