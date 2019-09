Lauter Knall und Feuer am Triebwerk: Gänseschar kollidiert mit Flugzeug

Eine Schar Gänse flog in die Triebwerke eines Flugzeugs. (Symbolbild)

Kollision mit Gänseschar

von Simona Asam schließen

Passagiere in Amerika verfassten an Bord eines Flugzeuges bereits Abschiedsnachrichten, als eines der Triebwerke Feuer fing und sich in der Kabine Brandgeruch breitmachte.