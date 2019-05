Valencia: Wagen Sie sich in die "Leuchtende Stadt"

Valencia ist nicht nur typisch spanisch, sondern verschmilzt jahrhundertlange Traditionen mit modernem Flair. Eine Reise voller Abenteuer, die sich lohnt.

Valencia befindet sich direkt an der spanischen Mittelmeerküste und hat sogar Badestrände mitten in der Stadt. Auf diese Weise lässt sich ein toller Strandurlaub mit einer Städtereise verbinden und bietet ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten für jeden Geschmack.

Historische Altstadt trifft auf moderne Architektur

Die Altstadt Valencias besticht durch zahlreiche prunkvolle Gebäude und Plätze, wie die bemerkenswerte Kathedrale, die Einflüsse aus der Gotik, der Renaissance und dem Barock miteinander vermischt.

Hinzu kommt die Seidenbörse Valencias - La Lonja de la Seda - welche aus vier Teilen besteht und als eines der bedeutendsten Bauwerke der Gotik in Europa gilt.

Außerdem liegt im Stadtkern der Plaza de la Virgen - nur ein Beispiel der prächtigen Marktplätzen in Valencia - wo jeden Donnerstagvormittag das Wassergericht abgehalten wird. Dabei handelt es sich um ein öffentliches Gericht, bei dem Grundherren und Bauern ihre Streitigkeiten beilegen können. Das Tribunal des las Aguas gehört seit 2009 zum immateriellen Kultererbe der Menschheit.

In direktem Kontrast zu diesen historischen Gebäuden steht das avantgardistische Stadtviertel Ciudad de las Artes y las Ciencias, welches durch seine futuristischen Gebäude auffällt. Entworfen wurden sie von dem spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava und stellen einen Freizeitkomplex aus Aquarium, einem IMAX-Kino, einem interaktiven Wissenschaftsmuseum und vielen weiteren Vergnügungsmöglichkeiten dar.

Wen es ins Grüne treibt, an dem führt kein Weg an einem Spaziergang durch den Turia-Park vorbei. Der Park wurde auf einem trockengelegten Flussbeet angelegt und ist insgesamt sieben Kilometer lang.

Die Fallas: Ein einzigartiges Frühlingsfest in Valencia

Das wichtigste Fest der Valencianer sind die Fallas: Jedes Jahr im März wird der Frühlingsanfang mit zahlreichen Feuerwerken und haushohen Figuren aus Pappmasche, die feierlich angezündet werden, eingeläutet. Das Fest zählt mittlerweile auch zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

Freizeit & Essen in Valencia

Es gibt keinen Besuch in Valencia ohne Paella - das Gericht wird in großen, kreisrunden Pfannen auf dem Holzfeuer gekocht und besteht traditionell aus Reis, gelbem Safran, Gemüse und hellem Fleisch. Es gibt aber auch zahlreiche andere Variationen dieses Gerichtes.

Da die Strände so nah liegen, lohnt sich ein Badeausflug ans Meer: Zur Auswahl stehen die Strände Playa de las Arenas, Playa de Malvarrosa und Playa de la Patacona.

Abends zieht es die Leute dann an den Hafen oder die Avenida de Neptuno mit ihren zahlreichen Bars und Restaurants. Auch in der Altstadt herrscht ein reges Nachtleben.

Sparen Sie mit der Valencia Tourist Card

Touristen bekommen mit der "Valencia Tourist Card" kostenlosen Eintritt in öffentliche Museen und zahlreiche Preisnachlässe für ausgewählte Museen und Freizeitangebote. Sogar bestimmte Restaurants und Geschäfte nehmen an den Rabattaktionen teil.

Außerdem gilt die Karte als Fahrausweis für den öffentlichen Nahverkehr und für die Strecke vom Flughafen nach Valencia. Sie ist in den Variationen 24, 48 und 72 Stunden erhältlich und kostet zwischen 15 Euro und 25 Euro.

Alle Infos zu Valencia

Valencia ist die drittgrößte Stadt Spaniens und befindet sich direkt an der Ostküste.

Einwohnerzahl: knapp 800.000

Flughafen: Flughafen Valencia (VLC)

Shopping-Highlights: die Einkaufsstraße Bulevar de Don Juan de Austria, Barrio del Carmen (das angesagteste Stadtviertel voller Souvenirshops und traditioneller Geschäfte)

Kulinarisches: Paella, Fideuà (Nudelgericht), Tapas, Horchata (Getränk aus zerdrückten Früchten, Samen oder Nüssen)

Sightseeing-Highlights: Altstadt mit Kathedrale und Lonja de la Seda, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Turia-Park

