Sie tragen gerne Leggings im Flugzeug? Eine Reise-Expertin rät aus Sicherheitsgründen davon ab

Von: Franziska Kaindl

Die Leggings gehört mittlerweile zu den beliebtesten Kleidungsstücken fürs Flugzeug. Eine Reise-Expertin aus den USA rät allerdings von ihr ab.

Wer einige Stunden im Flugzeug sitzen muss, möchte es möglichst bequem haben – daher ist es keine Seltenheit, dass Passagiere am Gate in Jogginghose oder Leggings aufschlagen. Das komfortable Beinkleid hat aber auch seine Nachteile, wie die US-Flugexpertin Christine Negroni laut dem britischen Online-Portal The Sun findet.

Lieber keine Leggings im Flugzeug – findet Reise-Expertin

Christine Negroni ist in den USA als ABC-News-Reporterin im Bereich Flugsicherheit bekannt und schreibt Reise-Ratgeber für den eigenen Blog „Flying Lessons“. Ihrer Meinung nach stellt die Leggings für Passagiere ein Problem dar – sie soll nämlich das Verletzungsrisiko in Notfällen erhöhen: „Es kann sein, dass man durch ein Feuer in der Kabine fliehen muss oder dass es am Boden ein separates Feuer gibt, sobald man das Flugzeug verlässt.“ Wer in diesem Fall einfache Leggings trage, müsse sich aufgrund der Kunstfasern darum sorgen, dass diese leichter zu brennen anfangen und am Körper kleben bleiben. „Die sicherste Kleidung, um bei einem Brand an Bord Verletzungen zu vermeiden, ist Baumwollkleidung oder Kleidung aus Naturfasern“, sagt Negroni.

Sind Kunstfasern im Brandfall wirklich schlechter?

Auch die Deutsche Apotheker Zeitung berichtet davon, dass brennende Kunststoffkleider große Schäden auf der Haut anrichten können – sie würden schmelzen und sich regelrecht in die Haut einbrennen. Ob Kunstfasern wie Polyester bei einem Brand tatsächlich schlimmer sind als Baumwolle, hat Stiftung Warentest anhand von Kinderkleidung vor einigen Jahren überprüft. Das Ergebnis: Anders als erwartet breiteten sich Flammen bei Kleidung aus reiner Baumwolle fast immer schnell aus – reines Polyester hingegen brannte langsamer, schmolz dafür aber und tropfte häufig heiß ab, was zu begrenzten, aber tieferen Schäden in der Haut führt.

Eine Rolle scheint aber auch die Dicke der Textilien zu spielen – je leichter der Stoff, desto schneller könne er sich entzünden, wie Stiftung Warentest herausfand. In einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur bezüglich Grillunfällen wies Prof. Henrik Menke, DGPRÄC-Vizepräsident und Leiter des Referats Verbrennung ebenfalls darauf hin, dass flatternde Kleidung – insbesondere aus Kunstfasern – nicht am Grill getragen werden sollte. Die synthetische Kleidung würde durch die Hitze schmelzen und durch den engen Kontakt mit der Haut in tiefe Hautschichten vordringen, wo sie großen Schaden anrichten könne. „Man darf das Material dann nicht einfach abreißen, wenn es mit der Haut verklebt ist, sondern muss es vorsichtig ablösen, damit man nicht auch Hautanteile abreißt“, so Menke.

Menschen in reiner Baumwollkleidung sind also auch nicht vor Verbrennungen gefeit – von dünner, synthetischer Kleidung in Flammennähe wird jedoch definitiv abgeraten.

Flug-Expertin: Auch beim Schuhwerk sollten Passagiere aufpassen

Die Flugexpertin Negroni rät außerdem dazu, dass Passagiere ihre Schuhe während Start und Landung immer tragen sollten – das seien die beiden Phasen des Fluges, in denen es am ehesten zu Abstürzen komme. Im Notfall könnten Reisende dann schnell das Flugzeug verlassen: „Ziehen Sie Turnschuhe hohen Absätzen vor, wählen Sie Naturfasern statt Synthetikfasern, und ziehen Sie eng anliegende Kleidung weiten Kleidungsstücken vor“, so Negroni.