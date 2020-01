Lonely Planet: Das sind die atemberaubendsten Reiseziele in Europa

Er lockt mit Naturwundern, für die Island zu Recht berühmt ist: donnernde Wasserfälle, gigantische Gletscher, dampfende Fumarolen – und unendliche Möglichkeiten für Wintersport, Naturbeobachtung und Abenteuer in der Wildnis. Kurz gesagt: das Beste, was Island zu bieten hat, nur ohne die Menschenmassen.

An einem Wochenende ein komplettes Land zu Fuß durchqueren – Danke an den Liechtenstein-Weg! Er wurde als Teil der 300-Jahr-Feier als unabhängige Nation erschaffen, ein malerischer 75-km-langer Wanderweg, der sich „über Gipfel und Weiden schlängelt“ und durch alle elf Gemeinden des Landes führt.

Vevey, Schweiz