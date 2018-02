Lonely Planet: Das sind die besten Reiseziele für 2018

Das Beste vom Besten: Lonely Planet hat die Top-Reiseziele für 2018 gekürt. "Best in Travel" präsentiert auch 2018 die schönsten Städte und spannendsten Länder.

Lonely Planet hat die besten Destinationen für das kommende Jahr gekürt: Die Lonely-Planet-Reiseexperten haben die beeindruckendsten Regionen, die schönsten Städte und spannendsten Länder für 2018 ausfindig gemacht.

Best in Travel 2018: Neue Übersicht von Lonely Planet

"Best in Travel 2018" empfiehlt die zehn besten Städte, Länder und Regionen für 2018. Die Auswahlkriterien dafür sind vielseitig: Orte, die eine interessante Wandlung durchmachen, die für große Begeisterung sorgen oder Reisenden ein besonderes Erlebnis bieten, werden im neuen Reiseführer vorgestellt. Aber auch die Destinationen, die vielleicht bisher übersehen und unterschätzt wurden, aber definitiv einen Besuch wert sind, bevor die Massen sich dorthin begeben, werden in "Best in Travel 2018" aufgezeigt.

Reiseziele 2018: Die besten Länder zum Verreisen

Chile rangiert bei den besten Ländern weltweit als Reiseziel 2018 auf Platz eins der Top zehn Länder. Danach folgen Südkorea und Portugal.

Reiseziele 2018: Die besten Städte zum Verreisen

Die Top zehn der Städte führt Sevilla an, direkt dahinter liegen Detroit und Canberra. Unter den besten zehn Reise-Städte weltweit findet sich auch eine deutsche Stadt: Hamburg. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands wird für ihre Internationalität und ihre facettenreichen Möglichkeiten gelobt. Vom Fischmarkt über die Reeperbahn bis hin zur schimmernden Elbphilharmonie überzeugt Hamburg das Lonely Planet Expertenteam voll und ganz.

Die besten Reisetrends 2018 von Lonely Planet

Neben den Top-Ten-Listen finden sich in "Best in Travel 2018" auch die besten Reisetrends für das nächste Jahr:

Einzigartige Wettrennen : Den New York Marathon kennt jeder, aber was ist mit dem Nordpolmarathon oder dem Marathon des Sables in Marokko?

: Den New York Marathon kennt jeder, aber was ist mit dem Nordpolmarathon oder dem Marathon des Sables in Marokko? Vegetarisches & veganes Reisen : Der Trend nimmt kein Ende, es eröffnen weiterhin weltweit außergewöhnliche Restaurants, wie zum Beispiel das Date & Thyme in Key West in einer umgebauten Tankstelle.

: Der Trend nimmt kein Ende, es eröffnen weiterhin weltweit außergewöhnliche Restaurants, wie zum Beispiel das Date & Thyme in Key West in einer umgebauten Tankstelle. Expeditionskreuzfahrten : Sie bieten die Gelegenheit, weit abgelegene Orte zu entdecken.

: Sie bieten die Gelegenheit, weit abgelegene Orte zu entdecken. Generationsübergreifendes Reisen : Gemeinsame Erinnerungen schweißen zusammen, diese können beispielsweise während eines Safari-Trips in Kenia gewonnen werden.

: Gemeinsame Erinnerungen schweißen zusammen, diese können beispielsweise während eines Safari-Trips in Kenia gewonnen werden. Ab auf die Insel: Ob abgelegener Traumstrand in Thailand oder Downton-Abbey-Flair in Schottland, hier ist für jeden etwas dabei.

Weitere Tipps rund ums Reisen in "Best of Travel 2018"

Reiseziele, die ihr Geld wert sind - von Tallinn über La Paz bis Essaouira

Kulturtrips für Familien

Die besten Neueröffnungen

Neue Top-Unterkünfte

Alle Top-Reiseziele 2018 im Überblick

Rang Top Ten Länder Top Ten Städte Top Ten Regionen Top Ten Reiseziele, die ihr Geld wert sind 1 Chile Sevilla, Spanien Belfast & die Causeway Coast, Nordirland Tallinn, Estland 2 Südkorea Detroit, USA Alaska, USA Lanzarote, Kanarische Inseln 3 Portugal Canberra, Australien Julische Alpen, Slowenien Arizona, USA 4 Dschibuti Hamburg, Deutschland Languedoc-Roussillon, Frankreich La Paz, Bolivien 5 Neuseeland Kaohsiung, Taiwan Kii-Halbinsel, Japan Polen 6 Malta Antwerpen, Belgien Liparische Inseln, Italien Essaouira, Marokko 7 Georgien Matera, Italien The Deep South, USA Großbritannien 8 Mauritius San Juan, Puerto Rico Lahaul & Spiti, Indien Baja California, Mexiko 9 China Guanajuato, Mexiko Bahia, Brasilien Jacksonville, Florida, USA 10 Südafrika Oslo, Norwegen Los-Haitises-Nationalpark, Dominikanische Republik Hunan, China

Best in Travel 2018 ist am 23. Oktober 2017 bei Lonely Planet erschienen. 13. Ausgabe, 10€, ISBN 9783829726658.

